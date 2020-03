La fuite du Motorola Edge + semble pouvoir rivaliser avec le Galaxy S20 – .

Motorola a repris son essor ces derniers mois avec la promotion et la sortie du Razr pliable, mais ce n’est pas tout ce que la société appartenant à Lenovo apportera sur le marché en 2020. Dans les semaines à venir, nous nous attendons à voir la révélation officielle de le Motorola Edge +, qui serait le premier véritable smartphone phare de Motorola depuis la sortie du Moto Z3 en 2018. Et jeudi, nous aurions pu avoir notre premier aperçu du design final du téléphone.

Pricebaba s’est de nouveau associé au prolifique leaker Steve Hemmerstoffer, cette fois pour partager les rendus de l’Edge +. Alors que ni le Moto Z3 ni le Moto Z4 ne semblaient particulièrement modernes par rapport aux meilleurs produits phares d’Android, l’Edge + semble s’intégrer parfaitement avec son superbe écran en cascade et sa découpe de caméra selfie perforée presque invisible. Si les rendus sont précis, il s’agit peut-être de la plus petite découpe jamais apparue à l’avant d’un téléphone.

Hemmerstoffer prévoit que le Motorola Edge + comportera un écran de 6,5 à 6,8 pouces avec un scanner d’empreintes digitales intégré. Il y aura toujours des lunettes sur les bords supérieur et inférieur du téléphone, mais ils sont beaucoup plus petits que ceux du Moto Z3, avec rien sur eux, mais une seule fente pour l’écouteur en haut.

Passant à l’arrière du téléphone, nous trouvons un système à triple caméra avec les lentilles empilées verticalement dans un module de forme ovale. Un module plus petit peut être vu juste à droite des appareils photo, avec un flash double LED et quelques capteurs. Il existe également deux micros antibruit – l’un au-dessus des caméras et l’autre près du bas du téléphone – et le logo Motorola éclairé par LED peut également servir d’indicateur de notification.

Les autres caractéristiques comprennent un port de chargement USB Type-C, un plateau de carte SIM éjectable, un bouton d’alimentation, une bascule de volume et même une prise casque 3,5 mm, ce qui est vraiment choquant de voir sur un smartphone phare en 2020.

En ce qui concerne les spécifications, une fuite du mois dernier a affirmé que le Motorola Edge + comporterait un écran incurvé de 6,67 pouces 2340 × 1080 à 90 Hz, un processeur Snapdragon 865, une batterie de 5170 mAh et jusqu’à 12 Go de RAM. L’Edge + devrait également être le premier téléphone Motorola à prendre en charge la 5G, et Verizon le transportera aux États-Unis.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

