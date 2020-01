La fuite du protecteur d’écran du Huawei P40 Pro suggère qu’il aura un écran incurvé après tout

Au début de janvier, une fuite de Huawei P40 Pro a suggéré que le prochain smartphone aura un écran plat, contrairement à son prédécesseur, et exactement une semaine après la nouvelle, nous vous annonçons une autre fuite qui dit … complètement le contraire.

Cela vient de l’utilisateur de Twitter @ RODENT950, un contributeur au site de fuites technologiques Slashleaks qui a un bilan assez bon (mais pas exactement long).

Ils ont publié une série d’images de ce qui semble être un protecteur d’écran Huawei P40 Pro, qui montre ce que nous espérions depuis le début: le téléphone pourrait être équipé d’un écran incurvé.

Le P40 pro a une courbure plus raide que le P30 pro, c’est parce que le trou de poinçon en forme de pilule. pic.twitter.com/MS9WOc3Veo13 janvier 2020

Les images du protecteur d’écran, de manière intrigante, ne montrent pas une encoche pour la caméra frontale, ce qui a amené beaucoup à croire que le téléphone aura un segment de découpe “ perforé ” en haut de l’écran pour l’appareil photo à la place.

Les photos du protecteur d’écran montrent que la courbe est plus angulaire que sur le Huawei P30 Pro. Il semble donc que Huawei copie son Mate 30 Pro dans une certaine mesure, car il y avait un écran incurvé en cascade sur les côtés.

Cependant, quelque chose que ces images de protection d’écran ne montrent pas est un écran qui se courbe en haut et en bas de l’appareil, comme nous l’avons entendu, le Huawei P40 Pro aura. Pour certains contextes, alors que certains téléphones ont des écrans qui courbent sur les côtés, aucun n’a des écrans inclinés en haut et en bas, donc ce serait une première.

Cela pourrait suggérer que l’écran n’a pas de courbes en haut et en bas après tout, ou que le protecteur d’écran ne couvre pas ces zones, ou simplement que le protecteur d’écran n’est pas précis pour le téléphone.

Énigme de la caméra

Une autre chose suggérée par @ RODENT950 est que l’appareil photo principal du Huawei P40 Pro sera un vivaneau 52MP, celui qui utilise la technologie 4-en-1 pixel pour prendre des photos 13MP (bien que probablement avec une option de sortie 52MP aussi).

et c’est reparti🤨52mp 1 / 1.3 “2.24μm (13mp out) 14 janvier 2020

Cela contredit les rumeurs précédentes que nous avions entendues suggérant que l’appareil aurait un appareil photo principal de 64 MP, et il y a des raisons pour lesquelles les deux pourraient être plausibles.

Pour défendre la théorie 64MP, nous savons déjà que Sony a un capteur 64MP qui est maintenant dans quelques téléphones, de diverses sociétés. Il serait très facile pour Huawei d’utiliser ce capteur Sony dans son téléphone, car la plupart des appareils photo Huawei combinent des objectifs Leica avec des capteurs Sony (ce qui est une belle allitération).

Le capteur 52MP est cependant plausible, car dans la série P30, la société a évité un capteur top MP, avec un vivaneau 40MP au lieu de 48MP, ce qui était l’option haut de gamme à l’époque. Au lieu de cela, il a utilisé la détection SuperSpectrum qui “ voyait ” RYYB au lieu du RVB de la plupart des capteurs, ce qui rendait les images plus lumineuses et plus vibrantes.

Nous pourrions voir Huawei faire de même dans la série P40, avec un téléphone qui contient une caméra principale de résolution inférieure afin de faciliter le retour de SuperSpectrum.

Bien sûr, tout cela est basé sur des rumeurs et des spéculations qui pourraient se révéler totalement hors de propos. Nous nous attendons à ce que la série de téléphones Huawei P40 soit présentée en mars 2020, mais restez à l’écoute de TechRadar d’ici là pour toutes les dernières fuites et nouvelles.