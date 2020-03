La fuite massive de OnePlus 8 met en lumière ce qui était censé être le jour du Huawei P40

La série d’appareils OnePlus 8 est l’un des lancements de téléphones les plus attendus de 2020 – peut-être plus encore que le Huawei P40, c’est pourquoi même le jour où ce dernier est prêt à être lancé, l’une des plus grandes nouvelles en ce moment est que les prochains téléphones OnePlus ont complètement fui.

Cette fuite provient du prolifique (et plutôt fiable) Twitter Twitter Ishan Agarwal, qui a publié un tableau détaillant toutes les spécifications des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Il n’y a que quelques lacunes dans le tableau, et en général cela met à nu les téléphones à venir.

Exclusif: ils arrivent! Voici la liste complète des spécifications du # OnePlus8 & 8 Pro. On dirait que # OnePlus8Pro va être une bête avec un écran QHD + de 6,78 “120 Hz et une configuration de caméra 48 + 48 + 8 + 5MP. Aura également une charge sans fil de 30 W et un indice de protection IP68. Je suis tellement excité! # OnePlus8Series pic.twitter.com/ j1AAo19q4J25 mars 2020

Nous serions enclins à croire cette fuite, en partie parce que Agarwal a tendance à fournir des informations correctes, et en partie parce que beaucoup de ces informations correspondent à ce que nous avons déjà entendu.

Les smartphones OnePlus ont tendance à être parmi les meilleurs de l’année, apportant des fonctionnalités haut de gamme à un prix moyen supérieur – et contrairement à Huawei, qui correspond également souvent à ce moule, ses smartphones 2020 auront également des applications Google.

Fuite OnePlus 8

OnePlus 7T (Crédit image: Future)

Le OnePlus 8 “ de base ” aurait un écran FHD + de 6,55 pouces, utilisant la technologie d’écran Super AMOLED et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (comme dans les téléphones OnePlus 7T).

Les caméras incluent un vivaneau principal de 48MP ainsi que des capteurs 16MP et 2MP, qui pourraient être respectivement des capteurs ultra-larges et macro. C’est un tableau curieux étant donné que le OnePlus 7T avait la même chose, mais avec un téléobjectif de 12 MP au lieu de celui de 2 MP, ce qui fait que le nouveau téléphone semble être un déclassement. Sur le devant, il y aurait une caméra selfie 16MP.

La batterie est ici estimée à 4300 mAh et avec la même charge de distorsion de 30 W que les téléphones OnePlus. Selon la fuite, le processeur est un Snapdragon 865, ce qui signifie que le téléphone est compatible 5G.

Enfin, il est dit que le OnePlus 8 sera livré avec 8 Go ou 12 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage.

OnePlus 8 Pro

OnePlus 7T Pro (Crédit image: Future)

Maintenant, pour le plus gros téléphone – le OnePlus 8 Pro a apparemment un grand écran QHD + Super AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc il pourrait avoir l’un des meilleurs écrans sur un téléphone.

Les caméras sont apparemment 48MP, 48MP, 8MP et 5MP, et si le premier est le vivaneau principal, nous nous attendons à ce que les autres soient ultra-larges, téléobjectifs et macro. Comme le téléphone de base, ce combiné est configuré pour avoir une caméra selfie 16MP.

En termes de batterie, le OnePlus 8 Pro a apparemment un bloc d’alimentation de 4 510 mAh, un petit coup de pouce par rapport à son frère, avec la même charge rapide de 30 W mais également avec une charge sans fil de 30 W et même une charge sans fil inversée de 3 W (vous pouvez donc utiliser le téléphone comme un tapis de chargement sans fil pour alimenter d’autres appareils).

Il semble que le téléphone aura la même RAM et les mêmes combinaisons de stockage que le OnePlus 8, et le même chipset avec la compatibilité 5G, mais contrairement à cet appareil, nous avons ici un score d’étanchéité de IP68.

Nous nous attendons à ce que les téléphones OnePlus 8 soient lancés vers avril 2020, à moins que cela ne devienne un autre événement technologique que le coronavirus reporte, mais avant leur dévoilement final, nous vous apporterons toutes les nouvelles et les rumeurs sur les combinés prévus.