La fuite supposée de spécifications OnePlus 8 contient quelques révélations surprenantes – .

La première vague de téléphones Android phares de 2020 est là, le Galaxy S20 et le Xiaomi Mi 10 étant les premiers téléphones à basculer sur le tout nouveau processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, doté d’une connectivité 5G intégrée. Ces téléphones présentent également des spécifications folles en matière de RAM et de stockage, le Galaxy S20 Ultra 16 Go / 512 Go étant un téléphone sans rival. Il est également extrêmement cher, au prix de 1 599 $.

Mais le S20 ne sera pas le seul combiné haut de gamme à sortir dans les magasins ce printemps, et un produit phare beaucoup moins cher est à nos portes. La série OnePlus 8 devrait également basculer sur la même puce Snapdragon 865, mais les nouveaux téléphones OnePlus seront beaucoup moins chers que ceux de Samsung sans sacrifier les performances. En fait, nous avons une toute nouvelle fuite qui répertorie les principales spécifications des prétendus modèles OnePlus 8 que le fournisseur chinois est sur le point de dévoiler.

La rumeur veut que OnePlus dévoilera ses nouveaux téléphones en mars ou avril. Si tel est le cas, davantage de fuites vont baisser, ce qui indique clairement qu’une nouvelle série de téléphones arrive. OnePlus avait déjà annoncé l’une des fonctionnalités de la série OnePlus 8 – son écran 120 Hz – avant même que Samsung n’ait la possibilité de dévoiler sa propre technologie d’écran 120 Hz pour le Galaxy S20. Mais c’est à peu près tout ce que nous savons sur les combinés à venir.

Un détaillant en ligne dont les antécédents ne peuvent être vérifiés: les listes publiées pour les trois téléphones OnePlus 8 attendus de OnePlus ce printemps: le modèle Lite, le modèle standard et le Pro, avec les spécifications suivantes:

OnePlus 8 Lite

Écran perforé AMOLED de 6,4 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz

MTK Dimensity 1000 Octa-core Soc

Triple caméras arrière: 48MP + 16MP + 12MP, une caméra selfie Sony IMX471 16MP.

8 Go de RAM LPDDR4X

Stockage UFS 3.0 de 128 Go / 256 Go

Batterie de 4000 mAh, charge rapide Warp 30W

Base OxygenOS 10 sur Android 10 OS

OnePlus 8

Écran AMOLED FHD + de 6,55 pouces avec perforation avec taux de rafraîchissement de 90 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G, avec GPU Adreno 640

Triple caméras arrière: 48MP + 16MP + 2MP, une caméra selfie Samsung GD1 32MP

RAM LPDDR5 6 Go / 8 Go / 12 Go

Stockage UFS 3.0 de 128 Go / 256 Go

Batterie de 4000 mAh, charge rapide Warp 30W

Base OxygenOS 10 sur Android 10 OS

OnePlus 8 Pro

Écran AMOLED FHD + de 6,5 pouces avec perforation avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G, avec GPU Adreno 640

Triple caméras arrière: 60MP + 16MP + 13MP, 32MP Samsung GD1 + ToF 3D double selfie camera

RAM LPDDR5 8 Go / 12 Go

Stockage UFS 3.0 de 128 Go / 256 Go

Batterie de 4500 mAh, charge rapide Super Warp de 50 W

Base OxygenOS 10 sur Android 10 OS

En supposant que ces spécifications soient réelles, les trois téléphones seront pratiquement identiques en termes de performances. Cependant, le plus grand modèle OnePlus 8 Pro sera le seul téléphone à disposer d’un écran 120 Hz et le seul combiné à disposer d’une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire plus rapide de 50 W. Le OnePlus 8 Lite, quant à lui, sera le seul combiné des trois à être livré avec un CPU phare MediaTek, le nouveau Dimensity 1000, au lieu du Snapdragon 865. Le téléphone sera également le seul à avoir une RAM DDR4X plus lente au lieu du toute nouvelle mémoire DDR5. En ce qui concerne l’expérience de la caméra, le Pro devrait également disposer de meilleurs capteurs.

S’il manque une chose, c’est la prise en charge du chargement sans fil. Plusieurs rapports ont récemment déclaré que les téléphones OnePlus 8 seraient les premiers combinés OnePlus à prendre en charge la charge sans fil. Là encore, ce n’est qu’une fuite et doit être traité en conséquence. Giztop a peut-être très bien rempli ses pages d’annonces avec des informations d’espace réservé juste pour qu’elles ne soient pas vides, et peut ne pas avoir réellement d’informations privilégiées sur le sujet.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.