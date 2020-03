La fusée Atlas 5 de l’ULA lance la première mission satellite de la Force spatiale – .

La fusée Atlas 5 de United Launch Alliance lance le satellite de communication militaire AEHF-6 depuis la station de Cape Canaveral Air Force en Floride. (ULA via YouTube)

La première mission satellite menée sous le nom de l’US Space Force a débuté aujourd’hui avec le lancement du satellite de communication militaire AEHF-6 au sommet d’une fusée United Launch Alliance Atlas 5.

Le décollage a eu lieu à partir de la station de Cape Canaveral Air Force en Floride à 16h18. HE (13 h 18 PT), après un retard de plus d’une heure causé par un problème avec un système hydraulique. L’étage supérieur du Centaure de l’Atlas 5 devrait atteindre l’altitude prévue pour le déploiement du satellite plus de cinq heures après le lancement. En cours de route, la fusée libérera une petite charge utile secondaire appelée TDO-2.

L’AEHF-6 est le sixième et dernier satellite de la constellation militaire extrêmement avancée de l’armée américaine, qui fournit des communications sécurisées aux combattants sur terre, dans les airs et en mer. Il a fallu 10 ans pour construire le réseau de vaisseaux spatiaux construits par Lockheed Martin.

Cet Atlas 5 a été la première fusée à brandir le logo de la Space Force au lieu de l’insigne de l’Air Force. La Force spatiale a été créée en décembre dernier et la gestion des ressources spatiales est transférée à la nouvelle branche militaire. Le changement de nom officiel de l’installation de lancement de Cap Canaveral en «Station de la Force spatiale» a toutefois été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus.