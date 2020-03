La fusée SpaceX envoie des satellites Starlink en orbite mais manque d’atterrissage – .

Une fusée Falcon 9 a envoyé en orbite le sixième lot de 60 satellites à large bande Starlink de SpaceX et a établi un record de réutilisation aujourd’hui, mais a raté un autre touché.

Le Falcon 9 a décollé à l’heure exacte à 8 h 16 HE (5 h 16 HE) du complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. C’était la première fois qu’un amplificateur de premier étage Falcon 9 était utilisé cinq fois. Le carénage de la fusée, ou cône avant, avait également été piloté auparavant.

Quelques minutes après le lancement, le deuxième étage de la fusée s’est séparé et s’est dirigé vers l’orbite. Pendant ce temps, la première étape a tenté de revenir en arrière pour un cinquième atterrissage, mais SpaceX a signalé que la tentative d’atterrissage en mer avait échoué. Dans un tweet, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré qu’il y avait un arrêt précoce du moteur du booster qui nécessiterait une “enquête approfondie” avant la prochaine mission.

Les 60 satellites ont été déployés 15 minutes après le décollage, pour rejoindre environ 300 autres vaisseaux spatiaux Starlink en orbite terrestre basse. Les satellites, qui sont fabriqués dans les installations de SpaceX à Redmond, Washington, devraient commencer à fournir un accès Internet à large bande dès cette année.