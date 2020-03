La fusillade de l’appareil photo oppose l’iPhone 11 Pro au Galaxy S20 Ultra et au P40 Pro de Huawei – .

Alors que l’iPhone a toujours été le meilleur appareil photo pour smartphone sur le marché, la concurrence a vraiment repris.

Une nouvelle séance photo montre comment l’iPhone 11 Pro se compare au S20 Ultra, au P30 Pro de Huawei et au P40 Pro récemment dévoilé.

Le nouveau Galaxy S20 Ultra de Samsung est peut-être le meilleur appareil photo pour smartphone actuellement disponible, mais la sortie de l’iPhone 12 plus tard cette année pourrait changer cela.

Si nous sommes honnêtes, la différence de qualité de la caméra entre les meilleurs smartphones sur le marché aujourd’hui est plus petite qu’elle ne l’a jamais été. Que vous soyez amateur d’iPhone ou que vous soyez un utilisateur dévoué de Samsung, la réalité est que vous ne pouvez vraiment pas vous tromper, quelle que soit votre préférence.

Certaines personnes, cependant, exigent le meilleur. Et bien que tout le monde ne puisse pas faire la différence entre les photos prises sur divers smartphones phares, d’autres le peuvent certainement. Et si vous appartenez à ce dernier groupe, vous allez certainement être intéressé par cette séance photo exhaustive de GSMArena qui oppose l’iPhone 11 Pro d’Apple au Huawei P40 Pro, au Galaxy S20 Ultra et au Huawei P30 Pro.

Bien que Huawei ne soit pas un nom familier aux États-Unis, les smartphones Huawei sont incroyablement avancés et capables. Rappelons que le Huawei P30 Pro a complètement relevé la barre de la photographie en basse lumière lors de sa sortie l’année dernière. Bien sûr, le domaine des smartphones étant un jeu de chat et de souris, il n’a pas fallu longtemps avant que d’autres fabricants de smartphones comme Apple ne parviennent à rattraper leur retard.

Huawei a dévoilé le P40 Pro lors d’un événement en ligne hier, et si le P30 Pro était une indication, il y a de fortes chances que le P40 Pro soit l’appareil photo pour smartphone le plus performant que nous ayons jamais vu. Il n’y a qu’une seule façon de le savoir, bien sûr, il est donc temps de plonger dans la séance photo de GSMArena et de voir quel smartphone sort vainqueur.

Nous pouvons masquer les photos prises dans la journée dans des conditions d’éclairage idéales car, soyons honnêtes, même un smartphone de milieu de gamme peut prendre des photos incroyables lorsque les conditions sont absolument parfaites. Le véritable test pour déterminer quel appareil photo de smartphone règne en maître dépend de tests tels que la capacité de zoomer sans perdre de détails et de photos prises dans des conditions de faible luminosité.

Cela dit, voici un aperçu rapide de la performance de chaque caméra en basse lumière avec leurs fonctionnalités respectives de mode nuit activées.

Tout d’abord, nous avons l’iPhone 11 Pro Max:

Et nous avons ici le P30 Pro:

Suivi, naturellement, par le P40 Pro:

Et pour terminer, nous avons le Galaxy S20 Ultra haut de gamme de Samsung:

Alors que les modèles d’iPhone 11 Pro ont traditionnellement éclipsé tous les arrivants dans la photographie en basse lumière, le dernier produit phare de Samsung semble prendre le gâteau ici.

Le mode nuit du Huawei P40 Pro ne s’améliore pas autant que d’habitude, bien que les photos soient un peu plus lumineuses mais beaucoup moins détaillées. Le mode est principalement à égalité avec les modes nuit de l’iPhone et du P30.

Le Galaxy S20 Ultra excelle à nouveau dans cette fusillade avec des prises de vue incroyablement lumineuses, détaillées et animées en mode nuit et surclasse facilement le Huaweis et l’iPhone.

La séance photo complète de la caméra peut être consultée ici et mérite d’être vérifiée dans son intégralité si vous êtes déterminé à acheter le meilleur appareil photo pour smartphone que l’argent puisse acheter.

