La fusion de Kronos et Ultimate Software crée l’une des plus grandes sociétés de cloud computing au monde

Kronos Incorporated et Ultimate Software ont annoncé qu’ils avaient conclu un accord de fusion définitif pour former l’une des plus grandes sociétés de cloud computing de tous les temps.

La nouvelle société fournira des solutions de gestion du capital humain (HCM) et de gestion des effectifs pour aider les organisations de tous les secteurs à gérer leurs employés plus efficacement.

L’accord réunira également le meilleur des solutions primées de chaque entreprise, notamment les produits UltiPro HCM et Expérience employé d’Ultimate, ainsi que Kronos Workforce Ready.

Kronos et Ultimate ont toujours été reconnus dans le monde entier comme d’excellents lieux de travail et les deux sociétés sont les lauréates pluriannuelles du meilleur choix d’employés de Glassdoor et du classement Fortune 100 Best Companies to Work For Honors.

Société combinée

Une fois la fusion entre Kronos et Ultimate Software terminée, la société issue du regroupement aura un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars avec plus de 12 000 employés dans le monde. Il aura également une valeur d’entreprise de 22 milliards de dollars et il est prévu de développer davantage l’entreprise en ajoutant 3 000 employés au cours des trois prochaines années.

Le PDG de Kronos, Aron Ain, sera le chef de la direction et le président de la société issue du regroupement et il dirigera une équipe de direction expérimentée composée de dirigeants d’Ultimate et de Kronos.

La nouvelle société opèrera à partir de deux sièges sociaux à Lowell, Massachusetts et Weston, Floride, avec des dizaines de bureaux à travers le monde.

Ain a partagé son enthousiasme concernant la fusion des deux sociétés dans un communiqué de presse annonçant l’accord, déclarant:

«Je n’ai jamais été aussi excité au cours de mes 40 années chez Kronos! La combinaison de nos équipes passionnées et extrêmement talentueuses Kronos et Ultimate créera une entreprise véritablement inspirée par les gens. Ensemble, nous augmenterons la valeur que nous offrons aux clients et créerons la solution de gestion du capital humain et de gestion des effectifs la plus complète du secteur pour les organisations du monde entier. Avec 70 années combinées en affaires, nous sommes sur le point de connaître un énorme succès. Pour nos employés, clients et partenaires, l’avenir est encore meilleur. Notre priorité absolue à la fin de cette fusion est d’assurer une transition en douceur pour nos employés et de continuer à dépasser les attentes de nos clients. »