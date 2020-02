La fusion Vodafone-TPG donne son feu vert à la Cour fédérale australienne

Dans la dernière version des montagnes russes qu’est la fusion TPG-Vodafone de 15 milliards de dollars australiens, la Cour fédérale australienne a autorisé aujourd’hui les deux sociétés de télécommunications à fusionner.

Les rumeurs de la fusion ont été confirmées pour la première fois en août 2018, les deux sociétés ayant annoncé leur intention de concurrencer plus efficacement Telstra et Optus – les deux opérateurs de télécommunications qui ont jusqu’à présent dominé le marché des télécommunications et continuent de le faire.

Près d’un an plus tard, l’ACCC a bloqué la fusion, affirmant que le marché était déjà trop concentré pour les services mobiles et à large bande et qu’elle préférerait que TPG pénètre sur le marché mobile comme sa propre entité pour renforcer la concurrence.

TPG et Vodafone ont ensuite poursuivi l’ACCC devant les tribunaux, affirmant que leur fusion n’allait pas sensiblement réduire la concurrence, et maintenant les sociétés ont eu l’audience jugée en leur faveur.

Anti-concurrentiel?

L’ACCC s’en tient à son évaluation initiale de la fusion, le président Rod Sims déclarant que «les consommateurs australiens ont perdu une occasion unique de renforcer la concurrence et de fournir des services de télécommunications mobiles moins chers, cette fusion étant désormais autorisée».

À l’heure actuelle, près de 90% du marché mobile est occupé par Telstra, Optus et Vodafone, et de même dans la sphère du haut débit avec Telstra, Optus et TPG.

Sims a poursuivi: «Nous continuerons de nous opposer aux fusions qui, selon nous, réduiront considérablement la concurrence, car c’est notre travail de protéger la concurrence et, ce faisant, de faire en sorte que les consommateurs australiens bénéficient des avantages de la concurrence.»

Effets sur les consommateurs

À ce stade, il n’est pas clair quel impact direct cette fusion aura sur les consommateurs, mais si l’on en croit l’ACCC, un marché plus concentré entraînerait des coûts plus élevés pour les consommateurs pour les forfaits mobiles et à large bande.

Naturellement, Vodafone et TPG affirment que le contraire est vrai, l’ancienne société déclarant que la fusion permettra un investissement plus important dans de nouvelles technologies telles que la 5G.

«Pour la première fois, l’Australie disposera d’une troisième société de télécommunications entièrement intégrée», a déclaré le président-directeur général Iñaki Berroeta. «Cela nous donnera l’échelle nécessaire pour être en concurrence directe sur l’ensemble du marché des télécommunications, ce qui stimulera la concurrence, les investissements et l’innovation, offrant plus de choix et de valeur aux consommateurs et aux entreprises australiens.»

La fusion est en voie d’être achevée d’ici la mi-2020, à moins que de nouveaux appels ne soient lancés par l’ACCC.