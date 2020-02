La Game Developers Conference 2020 est en danger

La Game Developers Conference est la conférence mondiale la plus importante du calendrier annuel de développement de jeux. Un événement très important pour dynamiser la principale industrie mondiale du divertissement qui se tiendra 16-20 mars à San Francisco. Bien que l’annulation soit exclue depuis l’organisation, comme cela s’est produit avec la CMM 2020, il existe un risque sérieux d’être au moins très dévalué après les annonces d’annulation des acteurs importants qui prévoyaient de participer.

Microsoft

Le dernier à annoncer le retrait Cela a été Microsoft et est évidemment l’un des plus importants en raison de l’importance de Windows dans les jeux PC, de la position des API comme DirectX et de tout ce qui vient de la plate-forme Xbox.

«Après un examen approfondi du guide des autorités sanitaires mondiales et par précaution, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de la participation à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco … La santé et la sécurité des joueurs, développeurs, employés et nos partenaires Le monde entier est notre priorité absolue. Surtout parce que le monde connaît des risques de santé publique croissants associés au coronavirus (COVID-19) », expliquent-ils de Redmond.

Microsoft organisera un événement numérique sur le site Web de Game Stack du 16 au 18 mars pour remplacer sa présence dans GDC. Ici, les développeurs proposeront la plupart des conférences prévues par Microsoft, diffusées en direct et disponibles sur demande. Les événements Gaming for Everyone prévus ont été complètement annulés.

Unité

Unity Technologies, responsable de l’important moteur graphique du même nom, c’est un autre qui a annulé hier soir sa présence à la Game Developers Conference 2020 pour les mêmes raisons et que les autres, remplaçant les conférences prévues par des événements en ligne.

«GDC est toujours notre période préférée de l’année. C’est une opportunité pour nous de nous connecter avec les créateurs, les clients, les joueurs et les partenaires du monde entier. Malheureusement, cette année, après mûre réflexion et réflexion, nous avons pris la difficile décision de nous retirer du GDC 2020. Bien que nous ne prenions pas cette décision à la légère, les conditions actuelles avec le COVID-19 présentent trop de risques. Nous prenons le bien-être de nos employés très au sérieux. Nous ne voulons pas qu’un employé ou un partenaire d’Unity compromette inutilement leur santé et leur sécurité », a expliqué son PDG sur le blog d’Unity.

Jeux épiques

Un autre retrait vient d’un studio important, qui possède également sa propre plate-forme de distribution de jeux vidéo numériques. “Nous étions ravis de participer au GDC 2020. Malheureusement, l’incertitude entourant les problèmes de santé dus au nouveau coronavirus a rendu impossible l’envoi de nos employés, nous avons donc pris la décision difficile de retirer l’aide”, ont-ils rapporté dans Twitter

Sony

Un autre nom important qui a annulé sa participation à la Game Developers Conference 2020 la semaine dernière était la firme japonaise. Important revers, compte tenu de sa position dans l’industrie du jeu vidéo avec PlayStation et que cette année va lancer la nouvelle génération de consoles.

«Nous avons pris la décision difficile d’annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des préoccupations croissantes liées à COVID-19… Nous pensions que c’était la meilleure option car la situation liée au virus et les restrictions de voyage mondiales changent quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation. »

Facebook

GDC est toujours un point culminant de notre gamme d’événements de jeu, cependant, la santé de nos employés et de l’ensemble de la communauté des joueurs est en avance sur toute autre considération », ont déclaré des responsables de Facebook dans un blog.

«En raison de l’évolution des problèmes de santé autour de COVID-19, le Les équipes AR / VR et Facebook Gaming ne participeront pas au GDC cette année«, Expliquent-ils. Facebook utilise généralement la conférence chaque année pour faire des annonces pour sa division de réalité virtuelle Oculus et d’autres efforts de jeu. Un porte-parole de la société a déclaré que Facebook fera toujours les annonces prévues, mais le fera lors d’un événement numérique avec une date à confirmer. La société a annoncé son intention de retourner à GDC en 2021.

D’autres acteurs importants qui ont annulé leur participation au GDC ont été Kojima Productions et Electronic Arts. Depuis l’organisation de la Game Developers Conference, ils essaient d’offrir la tranquillité d’esprit, même si c’est quelque chose que nous avons déjà vu que la GSMA a essayé dans les semaines précédant l’annulation du Mobile de Barcelona. Nous ne savons pas ce qui va se passer avec cet important événement de développement de jeux, dans une édition qui devrait être soulignée par le lancement de la nouvelle génération de consoles cette année.