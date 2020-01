La gamme 2020 de VIZIO est une marche en constante amélioration

Tout le monde a soif dans le désert. Des téléphones avec des caméras qui disparaissent aux robots qui vous apportent des rouleaux de papier hygiénique de rechange aux concept cars qui respirent, le CES 2020 ne manque absolument pas de produits, même pour un bref aperçu de l’attention.

Entrez dans la salle d’exposition de VIZIO au Vdara Hotel and Spa dans le CityCenter de Las Vegas, et vous avez l’impression que – eh bien, tout semble le même à la surface. Cela ne veut pas dire que les nouveaux téléviseurs de VIZIO ne valent pas le coup d’œil. Ils le sont très certainement. Et cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien de remarquable dans sa programmation 2020. Il y en a certainement.

Mais vous avez également le sentiment que c’est très normal pour VIZIO. Que dans cet univers futuriste de téléviseurs 8K et d’écrans modulaires, VIZIO se contente de faire son truc. Pour faire de bons téléviseurs pour les gens normaux à des prix abordables, les gens normaux peuvent se le permettre.

Probablement. Nous n’avons pas encore d’informations sur les prix des ensembles des séries V, M et P de cette année. Nous n’avons pas encore de prix sur la magnifique nouvelle télévision OLED VIZIO. Nous ne savons pas à quel point sa nouvelle sélection de barres de son va nous fonctionner.

Mais ne passez que quelques minutes avec l’un des nouveaux kits de VIZIO et vous repartirez en pensant «Je veux ça». Donc, avec la mise en garde de ne pas savoir à quel point le haut de gamme coûtera cher, voici une ventilation de la situation en 2020 – et ce qu’une amélioration continue peut faire dans un monde où tout le monde essaie de faire un plus grand splash.

La gamme 2020 de téléviseurs VIZIO

Le premier téléviseur OLED de VIZIO est magnifique. (Crédit d’image: CordCutters)

Commençons par le bas de gamme. Le téléviseur de la série V a été (et reste) la série 4K UHD la moins chère. Il manque les fonctionnalités avancées de qualité d’image des niveaux supérieurs. La série n’a pas de gradation locale – une fonction d’amélioration du contraste – mais utilise toujours un rétro-éclairage complet, pour une image fluide et cohérente. La série V bénéficie de beaucoup d’autres cloches et sifflets, comme la prise en charge de Chromecast, AirPlay 2, Siri et Google Assistant et des appareils compatibles avec Amazon Alexa. Il intègre également un nouveau processeur IQ Active et un moteur V-Gaming.

Considérant que la série V 2019 culmine à environ 850 $ pour un 75 pouces (et touche 40 pouces pour environ 240 $), attendez-vous à ce que cette tendance se poursuive cette année.

La série M est cependant l’endroit où je commencerais à chercher. Les téléviseurs sont des achats à long terme. Ils sont gros et une sorte de douleur à échanger. Je dépenserais donc un peu plus et en aurais un peu plus pour mon argent.

Premièrement, le design industriel des téléviseurs Quantum série M est meilleur. Vous avez le choix entre deux saveurs de la nouvelle série M, le M8 offrant 90 zones de gradation locales. (Plus de zones de gradation signifie que certaines parties de l’écran peuvent être plus sombres tandis que d’autres parties sont plus claires. Avoir plus de zones de gradation est mieux.) Le M8 a également une luminosité de pointe élevée, atteignant 800 nits.

Et ne vous attendez pas non plus à ce que le prix casse la banque ici.

Si vous cherchez vraiment à accélérer les choses, la série P est toujours là où elle en est. Et il y a un changement considérable dans la série P elle-même. Le P9 est toujours un sacré téléviseur. Il est disponible en 65 pouces ou 75 pouces, avec jusqu’à 240 zones de gradation locales (selon que vous obtenez le plus grand des deux modèles) et une luminosité maximale allant jusqu’à 1200 nits. La série P fait également passer le processeur au nouveau schéma IQ Ultra.

Et VIZIO va plus loin. Le Quantum X de la série P est disponible en modèles de 65, 75 et 85 pouces. Il a 792 zones de gradation locales sur la grande extrémité et prend la luminosité maximale jusqu’à 3000 nits. C’est fou. C’est merveilleux. Il supprime également les lunettes et supprime le badge “VIZIO” et opte plutôt pour le logo en bas à droite. Il s’agit, selon toute vraisemblance (encore une fois, nous n’avons pas de prix) du téléviseur de mise à niveau à avoir si vous voulez l’option mise à niveau de VIZIO.

Le premier OLED de VIZIO

Le nouveau téléviseur OLED VIZIO offre de vrais noirs. Et le support peut être utilisé pour monter la nouvelle barre de son Elevate. (Crédit d’image: CordCutters)

Mais ce n’est toujours pas OLED. Et c’est le plus gros splash que VIZIO ait dans ses manches ce CES – son premier affichage à diode électroluminescente organique.

Vous vous souvenez de toutes ces zones de gradation locales dont nous parlions auparavant? OLED désactive les pixels individuels. Les espaces noirs sont vraiment noirs. Ce type de contraste rend les couleurs encore plus éclatantes.

Si vous pouvez vous permettre un téléviseur OLED, vous voulez un téléviseur OLED. Et VIZIO sera disponible en 55 ou 65 pouces. C’est vraiment magnifique.

Le baseball intérieur est que ce téléviseur OLED – il n’a pas de nom de série snazzy ou quoi que ce soit – permet à VIZIO de rivaliser plus directement avec les fabricants qui sont déjà dans le train OLED depuis un certain temps, et cela lui donne une légère longueur d’avance les panneaux MicroLED moins chers que vous trouverez ailleurs. Il remplit un trou au sommet de la gamme VIZIO et devrait lui donner un concurrent constant dans toutes les meilleures listes de cette année.

Mais la question demeure: combien cela va-t-il coûter?

Produits amusants mais pas encore réels

Un téléviseur d’extérieur n’est pas encore dans la gamme de produits de VIZIO, mais c’est au moins une chose à laquelle la société a pensé. (Crédit d’image: CordCutters)

VIZIO avait quelques autres ensembles exposés qui étaient un signe de ce avec quoi il jouait au moins, sinon en fait quelque chose qu’il prévoyait de commercialiser à l’avenir.

Le premier est un panneau de résolution 8K. Les entreprises travaillent toujours sur tout, et il n’y a aucun moyen que VIZIO ne travaille pas sur le 8K. Mais il n’y a également absolument aucune raison pour qu’un consommateur normal achète un téléviseur 8K, donc c’est un bon changement de rythme de voir quelqu’un dire “Ouais, c’est une chose. Mais ce n’est pas non plus une chose, tu sais?”

Une autre chose avec laquelle VIZIO joue est une télévision conçue pour les espaces extérieurs. Encore une fois, pour réitérer, ce n’est pas du tout un produit fini. Il n’a rien à annoncer. Mais ce qui a au moins déclenché un bref moment d’excitation, c’est la possibilité qu’un téléviseur destiné à l’extérieur qui ne ressemble pas ait été construit il y a 15 ans – encombrant et inesthétique et quelque chose qui vous donne envie d’acheter un téléviseur à 250 $ et de le sacrifier à les Weather Gods tous les deux ans à la place. Ce qui, pour ce que ça vaut, est exactement ce que je fais sur mon porche couvert. Donc, la perspective de quelque chose d’assez brillant pour l’extérieur et durci pour l’extérieur sans peut-être – encore une fois, cette mise en garde “pas encore une chose” – ressemblant à un surplus militaire des années 1990 serait une très bonne chose.

La nouvelle télécommande vocale de VIZIO

VIZIO a enfin repensé sa télécommande vieillissante et ajouté des commandes vocales. (Crédit d’image: CordCutters)

Rien ne gâche une bonne expérience télévisuelle comme une mauvaise télécommande. Et ce n’est pas que les télécommandes de VIZIO ont été mauvaises – elles ont juste la même apparence depuis un certain temps.

Cela change en 2020 avec la nouvelle télécommande vocale VIZIO. Comme son nom l’indique, il ajoute également la commande vocale via la télécommande, ce qui manquait. (La prise en charge des appareils compatibles avec Amazon Alexa et Google Assistant est toujours là aussi.) C’était agréable de le voir utiliser le type de calcul contextuel que vous attendez en 2020, de sorte que vous n’ayez pas à énoncer explicitement une question ou en commander un à la fois. Vous pouvez donc dire “Montrez-moi des films de James Bond” et cela vous montrera des films de James Bond. Et puis vous pouvez dire “Juste ceux avec Sean Connery” et ça vous montrera ceux avec juste Sean Connery. “C’est ainsi que les choses devraient fonctionner.

La télécommande elle-même a également été considérablement simplifiée. Plus de boutons numériques, ce qui est logique pour l’ère du streaming. Il existe une demi-douzaine de raccourcis de marque, et la propre chaîne “WatchFree” de VIZIO obtient un emplacement de choix. Et après ça, tout est là où ça devrait être.

SmartCast 4.0

Des téléviseurs datant de 2016 seront mis à jour vers le système d’exploitation SmartCast 4.0 de VIZIO et bénéficieront de ses améliorations de vitesse. (Crédit d’image: CordCutters)

Avec le nouveau matériel pour 2020, l’autre plus grande annonce a été la prochaine génération du système d’exploitation SmartCast de VIZIO. Cela a longtemps été un point douloureux pour les téléviseurs VIZIO.

Les itérations précédentes de SmartCast ont été trop lentes.

Je ne sais pas encore si le nouveau SmartCast 4.0 en a fait assez pour changer d’avis. Notre démo était décidément une pré-production, et il y avait des hoquets occasionnels. Mais les améliorations étaient également assez évidentes, et VIZIO a besoin de félicitations pour accélérer son expérience d’écran d’accueil de haut niveau. Des questions demeurent cependant. Comment les applications tierces se comporteront-elles? Et SmartCast aura-t-il tous les services que vous souhaitez regarder? Il est proche d’avoir toutes les majors, et donc peut-être que 2020 sera l’année où VIZIO commencera à affronter Roku dans l’arène des téléviseurs tout-en-un. Il faudra juste voir.

Mais il convient également de noter que VIZIO dit s’attendre à la mise à jour SmartCast sur les téléviseurs datant de 2016. De toute évidence, un matériel plus récent devrait accélérer encore plus les choses, mais il est difficile de trouver une entreprise en dehors d’Apple qui conserve son logiciel à jour aussi longtemps.

Les barres de son de VIZIO en 2020

(Crédit d’image: CordCutters)

Je suis aussi depuis longtemps fan des barres de son de VIZIO. Vous pouvez grandement améliorer la qualité (et l’expérience) de votre visionnage de télévision avec seulement quelques centaines de dollars de kit – et avoir des haut-parleurs arrière et un caisson de basses se connectent sans fil à une barre de son signifie que votre salon n’a pas besoin d’être recâblé.

Le plus grand changement pour 2020 est une amélioration continue du design industriel. Il y a moins de tissu et plus de plastique. Et tout semble juste plus sophistiqué. Les barres de son ont également acquis une meilleure image de marque, rejoignant les schémas M-Series et V-Series, ce qui permet d’avoir une idée générale du niveau d’équipement audio que vous regardez. (Et cela rend le suivi de ce genre de choses beaucoup plus facile.)

Et puis il y a la nouvelle barre de son VIZIO Elevate haut de gamme. Il a Dolby Atmos et DTS: X. Et il a des haut-parleurs qui tournent en fonction du profil sonore. C’est une chose vraiment cool à entendre, et une sorte d’âge spatial à voir dans la pratique. Et le son? Spectaculaire.

Attendez-vous à ce que VIZIO pousse également fortement l’élévation conjointement avec son nouveau téléviseur OLED. Si bien que, en fait, si vous montez le téléviseur OLED sur un mur, le support attaché devient un point de montage pour la barre de son Elevate.

VIZIO a également repensé ses télécommandes audio, supprimant un autre point douloureux hérité.

Nous n’avons pas de prix ici non plus, mais imaginez-le à nouveau dans la gamme abordable-wow.

L’essentiel

(Crédit d’image: CordCutters)

Il y a pas mal de points communs ici que j’ai omis. Tous les nouveaux écrans sont livrés avec une résolution 4K et Dolby Vision, HDR10, HDR10 + et HLG. Tous disposent de ports HDMI 2.1, donc la latence devrait être plus faible et l’expérience globale devrait être meilleure. AirPlay et Homekit d’Apple sont désormais standard. Idem pour les appareils compatibles Alexa, l’intégration de Google Assistant et Chromecast.

Et les téléviseurs M-Series disposent d’un moteur ProGraming qui permet une expérience de tueur avec une Xbox One X ou PlayStation 4. (Ou, finalement, la PlayStation 5, nous nous rassemblerions.) Combinez cela avec les barres de son de VIZIO et vous obtenez son approche du son surround qui vous fait vraiment entrer dans le jeu.

C’est tout standard maintenant. Ce sont des enjeux de table pour l’expérience VIZIO.

Et entre les nouveaux téléviseurs en 2020, et les nouvelles barres de son, et le nouveau logiciel, et les nouvelles télécommandes, cela est clair:

VIZIO continuera à offrir une qualité d’image de pointe et une expérience utilisateur de télévision intelligente de premier ordre à un prix abordable dans toutes sortes de prix.