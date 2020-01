La gamme 2020 Wireless CarPlay de Pioneer comprend un récepteur flottant haut de gamme de 10,1 pouces pour votre vieille voiture

Pioneer a été le premier à proposer Apple CarPlay aux récepteurs du marché secondaire il y a plus de cinq ans. La société d’électronique expédiera une mise à niveau majeure de ses récepteurs NEX au tableau de bord en 2020. Les récepteurs Pioneer nouvellement annoncés seront les meilleurs des récepteurs CarPlay standard inclus dans les nouvelles voitures aujourd’hui.

Pioneer a un modèle en particulier que j’attends le plus: DMH-WT8600NEX. Il s’agit de leur nouveau récepteur flottant ultramoderne de 10,1 pouces avec Wireless CarPlay.

Cela signifie que la taille d’écran supérieure à la moyenne est diagonalement plus grande et s’étend au-delà du panneau de la voiture. L’écran est également réglable avec un mouvement vertical, horizontal et d’inclinaison hors de la boîte.

De nombreux récepteurs du marché secondaire ont entre 6 et 7 pouces de diagonale. L’écran 10,1 pouces de Pioneer est son plus grand modèle NEX, et il est compatible avec les emplacements DIN simples pour une compatibilité de mise à niveau plus large.

Le grand panneau est optimisé pour présenter des cibles exploitables tout en conduisant. La résolution HD 720p signifie que le contenu est plus grand, pas plus dense, y compris la façon dont Apple CarPlay est présenté.

Le meilleur de tous est le support Wireless CarPlay. Cela élimine le besoin de connecter un câble Lightning à l’iPhone chaque fois que vous souhaitez faire un court voyage avec CarPlay.

Pioneer donne au nouveau récepteur DMH-WT8600NEX un prix de détail suggéré de 1200 $, bien que les prix baissent généralement avec le temps. J’espère que nous pourrons mettre la main sur l’un de ces modèles cette année et lui donner un test de road trip.

Vous trouverez ci-dessous les détails des cinq récepteurs de rechange Pioneer dévoilés cette semaine au CES 2020:

DMH-WT8600NEX (10,1 pouces) / DMH-WT7600NEX (9 pouces): Les DMH-WT8600NEX et DMH-WT7600NEX disposent d’une toute nouvelle configuration d’affichage flottant, permettant d’installer un grand écran à l’aide d’un châssis 1 DIN universel. L’écran flottant offre un réglage horizontal, vertical et inclinable pour assurer le meilleur ajustement et la meilleure utilisation dans le tableau de bord du véhicule. Le DMH-WT8600NEX a un prix suggéré de 1200 $ et le DMH-WT7600NEX un prix suggéré de 1000 $.

DMH-WC6600NEX (9 pouces): Le DMH-WC6600NEX rejoint la gamme de récepteurs modulaires au tableau de bord de Pioneer présentée au CES 2019, avec une conception modulaire qui combine un grand écran tactile avec une unité de commande dissimulée que les installateurs peuvent ranger dans des compartiments séparés du véhicule. Le DMH-WC6600NEX a un prix suggéré de 900 $.

DMH-W4660NEX / DMH-W4600NEX (6,8 pouces): Les DMH-W4660NEX et DMH-W4600NEX sont des châssis 2DIN traditionnels pour une application universelle dans la plupart des véhicules sur la route aux États-Unis. Les DMH-W4660NEX et DMH-W4600NEX ont un prix suggéré de 600 $.

En savoir plus sur le récepteur CarPlay sans fil Pioneer DMH-WT8600NEX ici.

