La gamme complète de Galaxy S20 de Samsung vient de fuir sur une photo réelle – .

L’événement annuel Unpacked de Samsung est maintenant dans moins de deux semaines et, comme d’habitude, presque tout ce que l’entreprise prévoit d’introduire a déjà été divulgué. À cette fin, nous savons depuis longtemps que la nouvelle gamme phare de Samsung contournera le surnom de S11 et s’appellera plutôt la série Galaxy S20.

Pour rappel, la gamme Galaxy S20 de Samsung comprendra trois appareils: un Galaxy S20 d’entrée de gamme avec un écran de 6,2 pouces, un Galaxy S20 Plus avec un écran de 6,7 pouces, et enfin et surtout, un Galaxy S20 Ultra avec un écran de 6,9 ​​pouces. À la lumière de cela, une nouvelle fuite de photos de Twitter (via SamMobile) nous offre peut-être notre regard le plus proche à ce jour sur la gamme de smartphones de nouvelle génération de Samsung.

La photo ci-dessous n’est pas si révélatrice, mais elle nous donne une idée de a) comment les tailles des différents modèles S20 diffèrent et b) de la mesure dans laquelle les modules de caméra font saillie à l’arrière de chaque appareil.

Notez que le bossage de la caméra sur le modèle S20 Ultra est assez important. Cela ne devrait cependant pas surprendre étant donné l’ambitieux système de caméras du S20 Ultra. Comme nous l’avons vu précédemment, le S20 Ultra comportera probablement un objectif grand angle de 108 mégapixels, un téléobjectif 48MP, un objectif ultra large 12MP, ainsi que des capteurs ToF. De plus, la rumeur veut que le S20 Ultra soit compatible avec le zoom optique 10X et le zoom numérique jusqu’à 100X.

En ce qui concerne les autres points d’intérêt du S20, la rumeur veut que la gamme de nouvelle génération de Samsung soit publiée le 6 mars.

Le prix du Galaxy S20 sera quant à lui comme suit:

Samsung Galaxy S20 – 1130 $ (en versions noir, bleu et gris)

Samsung Galaxy S20 + 5G 1245 $ (en versions noir, bleu et gris)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 1541 $ (versions noir et gris)

Et enfin, un aperçu complet des spécifications S20 peut être vu ci-dessous:

