La gamme de téléviseurs QLED 2020 de Samsung comprend un superbe modèle 8K sans cadre – .

Samsung est devenu tout à fait apte à produire en série les plus beaux téléviseurs que vous pouvez à peine vous permettre ou qui satisferaient votre budget, et la nouvelle gamme dévoilée de modèles de téléviseurs QLED 4K et 8K 2020 se poursuit certainement dans cette veine. Ils promettent tout, de la qualité d’image de pointe à la conception que Samsung vante comme «à couper le souffle» – sans parler des téléviseurs dotés de nouveaux processeurs qui repoussent les limites de la résolution d’image. En fait, l’un des modèles 8K inclut même le soi-disant «écran infini» de Samsung, qui élimine pratiquement les lunettes.

Dans le cadre de l’annonce des modèles de cette année, Samsung propose une série 8K étendue, ainsi que des écrans de plus grande taille pour les modèles 4K et 8K ainsi que des capacités d’IA plus raffinées afin que les téléviseurs puissent offrir «la qualité d’image la plus pure» et une expérience sonore dynamique disponible dès maintenant. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la gamme, qui comprend la gamme 2020 QLED 8K qui est désormais étendue à trois séries (les Q950TS, Q900TS et Q800T, disponibles en quatre tailles de 65 à 85 pouces). La ligne 4K, quant à elle, comprend quatre séries télévisées (les Q90T, Q80T, Q70T et Q60T, qui sont disponibles en huit tailles de 43 à 85 pouces). Le prix de la plupart des modèles est disponible ici, avec les ajouts haut de gamme à la gamme 2020 vous faisant perdre quelques milliers de dollars.

«Notre gamme 2020 QLED est la meilleure de tous les mondes», a déclaré James Fishler, vice-président principal, Consumer Electronics, pour Samsung Electronics America dans une annonce sur la gamme, ajoutant que «notre gamme 2020 QLED est parfaitement positionnée pour offrir des expériences personnalisées ce sont nos consommateurs qui se soucient le plus. »

Les modèles 2020 QLED 4K et 8K sont disponibles à l’achat sur Samsung.com et chez certains détaillants aux États-Unis. Tous les nouveaux modèles fonctionnent avec des assistants numériques, notamment Bixby, Alexa et Google Assistant. Des fonctionnalités supplémentaires, notamment Multi-View, qui permettent aux joueurs de regarder du contenu en streaming et d’utiliser les médias sociaux tout en jouant à des jeux. Le QLED prend également en charge Samsung Health, une solution de fitness et de bien-être qui permet aux utilisateurs de voir leurs activités, de suivre leurs progrès et de poursuivre des objectifs de fitness partagés avec leurs proches. De plus, les utilisateurs pourront accéder à du contenu gratuit et exclusif de partenaires tels que Calm, Fitplan, Jillian Michaels, Echelon, obé Fitness et barre3, pour n’en nommer que quelques-uns.

Autres détails clés:

Les téléviseurs 8K de Samsung sont alimentés en partie par un système d’apprentissage en profondeur de l’IA qui met automatiquement à l’échelle tout le contenu non 8K vers ce que Samsung décrit comme une résolution 8K réaliste. Et cette année, ce processeur AI Quantum 8K redessiné ajoute un réseau neuronal qui restaure des détails fins qui autrement ne seraient pas visibles. De plus, ce même processeur utilise un capteur intégré pour analyser la luminosité de la pièce et ce qui est affiché à l’écran pour offrir la meilleure expérience de visualisation d’image, quel que soit l’environnement du spectateur.

De même, le processeur Quantum de Samsung ajuste le son en réponse au bruit ambiant dans la pièce qui l’entoure.

Il y a des tonnes de cloches et de sifflets supplémentaires à explorer avec les nouveaux modèles de téléviseurs, y compris un mode ambiant qui a été mis à jour pour la gamme TV 2020. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser leur voix pour demander aux assistants numériques comme Bixby et Alexa de choisir automatiquement la musique, la vidéo et les effets sonores pour créer une ambiance particulière dans la pièce. Demandez à Bixby de créer une atmosphère calme, par exemple, et le téléviseur de l’utilisateur affichera ce que Samsung promet est une toile de fond «relaxante».

Il existe également des améliorations audio premium, y compris Active Voice Amplifier, Object Tracking Sound (OTS) et OTS +. De nouveaux haut-parleurs à l’avant, sur les côtés et à l’arrière des modèles de téléviseurs créent également une expérience sonore immersive qui suit le mouvement de ce que l’utilisateur voit se produire à l’écran.

Pendant ce temps, le Q950TS est le premier téléviseur de Samsung qui combine une qualité d’image 8K premium avec un son surround et un facteur de forme ultra-mince. À tel point que la société affirme que le cadre autour de l’écran est pratiquement éliminé grâce au soi-disant écran Infinity de Samsung qui offre un rapport écran / corps de près de 99%.

En regardant ce modèle à une distance de 10 à 15 pieds de distance, l’effet est que les lunettes semblent avoir complètement disparu – et, Samsung, vante à bout de souffle dans son annonce aujourd’hui, créant un effet du téléviseur semblant «flotter élégamment dans le air.” A noter également: le Q950TS ne mesure que 15 millimètres de profondeur, avec un dos complètement plat qui permet à l’utilisateur de le placer au ras d’un mur.

