La gamme iPhone 12 d’Apple vous offrira jusqu’à 6 Go de RAM – .

Une nouvelle note de recherche des analystes d’UBS Timothy Arcuri et Munjal Shah (via MacRumors) affirme qu’Apple lancera cette année quatre nouveaux modèles d’iPhone 12. Bien que cela ne semble pas être une révélation à première vue, gardez à l’esprit qu’il n’y a pas eu de pénurie de conjectures concernant la prochaine gamme d’iPhone 12 d’Apple. Au cours des dernières semaines seulement, par exemple, nous avons vu des rapports affirmant qu’Apple pourrait lancer entre quatre et six nouvelles variantes de l’iPhone 12.

Selon le rapport, la gamme Apple iPhone 12 inclura des successeurs évidents de sa gamme actuelle iPhone 11. En tant que tel, l’appareil supplémentaire se présentera sous la forme d’un modèle iPhone supplémentaire de 6,1 pouces. Tout compte fait, UBS prévoit qu’Apple présentera cette année un iPhone de 6,7 pouces, un iPhone de 5,4 pouces et deux modèles d’iPhone 12 de 6,1 pouces.

Tous les nouveaux modèles d’iPhone d’Apple sont configurés pour présenter des écrans OLED, ce qui pose bien sûr la question: comment Apple différenciera-t-il les deux modèles de 6,1 pouces?

Eh bien, UBS pense que le modèle haut de gamme de 6,1 pouces comprendra une caméra arrière avec détection 3D ainsi que 6 Go de RAM. Le modèle de niveau inférieur, quant à lui, sera livré avec 4 Go de RAM.

UBS prévoit que la gamme d’iPhone d’Apple ressemblera à ceci:

IPhone 6,7 pouces: caméra arrière à triple objectif avec détection 3D et 6 Go de RAM

IPhone 6,1 pouces: caméra arrière à triple objectif avec détection 3D et 6 Go de RAM

IPhone 6,1 pouces: caméra arrière à double objectif et 4 Go de RAM

IPhone 5,4 pouces: caméra arrière à double objectif et 4 Go de RAM

Et bien que cela ne soit pas mentionné dans le rapport d’analyste, il est largement admis que tous les nouveaux modèles d’Apple iPhone 12 prendront en charge la connectivité 5G. En ce qui concerne la mention de la fonctionnalité de détection 3D, c’est une fonctionnalité que nous avons vue discutée depuis un certain temps maintenant. Bien que son utilité exacte reste à deviner, la rumeur veut qu’il permettra des fonctionnalités avancées de RA et des performances améliorées de la caméra.

Source de l’image: Ray Tang / LNP / Shutterstock

.