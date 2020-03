La gamme iPhone 12 pourrait être retardée jusqu’à l’année prochaine

La plus grande question qui pèse sur la gamme iPhone 12 en ce moment est de savoir quand elle sera lancée. Habituellement, il ne serait pas question, car Apple sort toujours ses nouveaux téléphones phares en septembre, mais la pandémie de coronavirus a causé des problèmes, et les sources ne s’entendent pas sur la façon dont cela a affecté les prochains téléphones d’Apple, les dernières informations suggérant que l’impact pourrait être énorme.

Selon Nikkei Asian Review, «des sources proches du dossier» ont déclaré que la gamme iPhone 12 pourrait être retardée de plusieurs mois et pourrait même glisser jusqu’en 2021.

Apparemment, Apple a eu des discussions sur le report du lancement, à la fois en raison des impacts sur la chaîne d’approvisionnement et d’une demande potentiellement plus faible pour les téléphones premium dans le climat actuel. Il semble cependant qu’aucune décision n’ait été prise, donc même si cette rumeur est exacte, le retard pourrait ne pas se produire.

Ne comptez pas dessus

Et il y a des raisons de douter de la rumeur. D’une part, Nikkei Asian Review a des antécédents mitigés, et d’autre part, d’autres sources suggèrent que la sortie est sur la bonne voie.

Là encore, nous avions également récemment entendu parler d’un éventuel retard en octobre ou au-delà. Il semble donc y avoir une certaine incertitude. Pour ce que cela vaut, nous pensons qu’un retard vers 2021 est peu probable, mais nous n’excluons pas un retard plus court.

Cette dernière fuite suggère qu’Apple se décidera au plus tard en mai, alors j’espère que d’ici là, nous devrions avoir une idée plus claire. En attendant, ne soyez pas surpris si de nombreuses autres sources pèsent sur le retard ou non de l’iPhone 12.

Via ZDNet et GSMArena