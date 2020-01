La gamme TV 2020 de VIZIO reçoit de grandes améliorations audio

Nous avons rencontré VIZIO au CES 2020, où il a annoncé la prochaine génération de sa plate-forme Smart TV SmartCast et une nouvelle gamme de barres de son (à côté d’une nouvelle gamme de téléviseurs que vous pouvez voir ici).

Les améliorations de SmartCast 4.0 étaient assez évidentes, et VIZIO a besoin de félicitations pour accélérer son expérience d’écran d’accueil de haut niveau. Il convient de noter que VIZIO dit s’attendre à la mise à jour SmartCast sur les téléviseurs datant de 2016.

La gamme audio a été révisée pour 2020, des améliorations du design industriel à la qualité audio en passant par la marque. Le point culminant est la nouvelle barre de son VIZIO Elevate haut de gamme. Il a Dolby Atmos et DTS: X. Et il a des haut-parleurs qui tournent en fonction du profil sonore. C’est une chose vraiment cool à entendre, et une sorte d’âge spatial à voir dans la pratique. Et le son? Spectaculaire.