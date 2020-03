La GeForce RTX 20 Super pour ordinateurs portables arrive en avril

Ce n’est pas un secret, NVIDIA travaille depuis longtemps pour amener la GeForce RTX 20 Super dans le secteur portable, un mouvement compliqué car il s’agit d’une revue de la série RTX 20 avec un nombre de shaders plus élevé, des fréquences de travail plus élevées et des performances globales plus élevées , ce qui se traduit évidemment par un une consommation plus élevée et à des températures de travail plus élevées.

Il est clair que le processus d’adaptation pour parvenir à une configuration équilibrée sans faire de grands sacrifices en termes de performances et d’efficacité, ce n’est pas facile, en fait, nous avons déjà vu avec la série RTX 20 pour ordinateurs portables que NVIDIA devait beaucoup jouer avec les fréquences pour éviter des températures et une consommation très élevées, ce qui au final a fini par être problématique, en particulier dans la série Max-Q.

Le fait est qu’il semble que les verts ont enfin pu terminer ce travail acharné, et ils ont tout prêt à présenter leur nouvelle GeForce RTX 20 Super pour ordinateurs portables. Cette présentation aura lieu, en théorie, le 2 avril et il pourrait être accompagné d’un aperçu des nouveaux processeurs Intel Core pour les ordinateurs portables hautes performances, basés sur l’architecture Comet Lake-S. Cependant, ils ne seront pas disponibles avant le 15 avril.

Nouvelle GeForce RTX 20 Super: à quoi peut-on s’attendre

Nous pouvons nous attendre à une rénovation complète dans les gammes moyenne et haut de gamme, ce qui nous laisse un total de cinq nouvelles solutions graphiques pour les ordinateurs portables de la série GeForce RTX 20 Super:

GeForce RTX 2080 Super.

GeForce RTX 2070 Super.

GeForce RTX 2060 Super.

GeForce GTX 1660 Super.

GeForce GTX 1650 Super.

Les spécifications de ces cinq nouvelles cartes graphiques sera le même que les versions de bureau, ce qui signifie que NVIDIA réduira la consommation et les températures en réduisant les fréquences de travail. En général, c’est un pari sage, car les shaders de coupe obligeraient à réduire également d’autres composants tels que les noyaux RT, les noyaux tenseurs, les unités de texturation et, dans certains cas extrêmes, les unités raster.

En ce qui concerne les processeurs Intel Comet Lake pour ordinateurs portables, je vous rappelle que la variante hautes performances consistera en puces jusqu’à 8 cœurs et 16 threads. Dans le tableau ci-joint, vous trouverez un résumé complet des principaux modèles auxquels nous pouvons nous attendre dans les prochaines semaines.