La GeForce RTX 2060 de 8 Go fera face au RX 5600 XT

La GeForce RTX 2060 est une carte graphique de milieu de gamme encadrée dans la série RTX 20 qui a frappé le marché en offrant une valeur intéressante. Son prix de lancement était de 369 euros, un chiffre élevé si on le compare directement avec le coût de la GTX 1060, mais acceptable si l’on tient compte du fait qu’il avait l’équivalence la plus proche de la GTX 1070 Ti et qu’il proposait un support de lancer de rayons et DLSS.

Au fil du temps et de l’évolution des pilotes NVIDIA, la GeForce RTX 2060 a réussi à rattraper la GTX 1080 dans certains jeux, et l’utilisation de la technologie DLSS dans des jeux comme Wolfenstein: Youngblood lui permet d’offrir performances optimales avec le traçage actif des rayons. Une réalisation qui confirme, en résumé, que les deux technologies ont le potentiel, bien qu’elles dépendent de NVIDIA et des développeurs, de bien faire leur travail.

Le lancement de la Radeon RX 5600 XT allait placer NVIDIA dans une position difficile dans le milieu de gamme, mais finalement l’entreprise a su réagir avec une baisse de prix de la GeForce RTX 2060, quelque chose qu’AMD a tenté de contrer avec une augmentation de la vitesse de travail de ladite carte graphique, tant au niveau du GPU que de la mémoire graphique.

Le GeForce RTX 2060 de 8 Go serait le coup de grâce

Ces changements de dernière minute ont finalement eu pour conséquence que ni NVIDIA ni AMD satisfait. La GeForce RTX 2060 reste à un niveau pratiquement identique par rapport au RX 5600 XT en termes de performances brutes, et le prix du premier dans certains pays est plus élevé que celui du premier.

À résoudre ce “lien” apparent NVIDIA a choisi de donner à ses principaux assembleurs la possibilité de sortir des versions de la GeForce RTX 2060 avec 8 Go de mémoire graphique. Non, nous ne parlons pas de la GeForce RTX 2060 Super, mais d’une version de la GeForce RTX 2060 originale qui maintient les spécifications de celle-ci et qui augmente la mémoire graphique totale passant de 6 Go à 8 Go.

ASUS serait l’un des premiers assembleurs à lancer plusieurs cartes graphiques GeForce RTX 2060 avec 8 Go de mémoire graphique, une décision qui a franchement beaucoup de sens car cela en position de supériorité par rapport au RX 5600 XT, qui dispose de 6 Go de mémoire GDDR6. Si le prix ne monte pas, cela pourrait mettre AMD en difficulté, qui n’aurait d’autre choix que de lancer une révision de 8 Go ou de baisser le prix du RX 5600 XT de 6 Go.

En cas de doute, je vous rappelle que cette nouvelle GeForce RTX 2060 maintiendra la 1 920 shaders, 120 unités de texturation, 48 unités raster, 240 cœurs tenseurs, 30 cœurs RT et le bus 192 bits. La seule différence sera dans ses 8 Go de GDDR6 14 GHz.