La grande majorité des cas de coronavirus sont légers et brefs, selon les données – .

Des rapports en provenance de Chine révèlent qu’une infection à coronavirus entraîne rarement des symptômes graves, la grande majorité des patients ne présentant que des symptômes légers qui disparaissent rapidement.

Plus de 80% des patients confirmés par COVID-19 ont été classés comme bénins et plus de 70 000 des quelque 80 000 cas de coronavirus dans le pays ont déjà été jugés guéris et ont obtenu leur congé.

Les chercheurs continuent de lutter contre la pandémie en Chine et à l’étranger, mais les distanciations sociales et les blocages restent le moyen le plus efficace pour ralentir la propagation.

Les données sur la Chine, le pays le plus durement touché par la nouvelle pandémie de coronavirus, offrent de bonnes nouvelles pour la première fois, enfin, depuis longtemps. Comme le rapporte CNN, les données les plus récentes en provenance de Chine suggèrent que la grande majorité des personnes atteintes de COVID-19 ne souffrent que de symptômes bénins – et parfois pas de symptômes du tout – puis se rétablissent rapidement.

La maladie peut être dévastatrice pour les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques graves, et le rapport n’est nullement une raison pour abandonner les pratiques de distanciation sociale ailleurs dans le monde, mais c’est néanmoins une nouvelle encourageante.

Les données de la Chine incluent les résultats pour la plupart des 80 928 premières personnes dont le nouveau coronavirus a été confirmé. Nous nous préparons tous au pire, mais les chiffres en provenance de Chine sont encourageants, avec plus de 80% des patients classés comme présentant des symptômes bénins. En fait, parmi ces plus de 80 000 patients atteints de coronavirus, plus de 70 000 ont déjà été jugés guéris et ont obtenu leur congé.

Comme on le sait depuis les premiers jours de cette pandémie, plus une personne est âgée, plus elle est susceptible de souffrir de graves complications de santé d’une infection par COVID-19. Cependant, les jeunes peuvent toujours être gravement menacés, surtout s’ils souffrent de tout type de problème de santé sous-jacent. Des choses comme l’hypertension artérielle ou les problèmes cardiovasculaires semblent augmenter considérablement le taux de mortalité, tout comme le diabète.

Hier, la Chine a franchi une étape importante lorsqu’elle n’a signalé aucun nouveau cas de coronavirus local dans le pays. Les autorités chinoises ont toujours signalé 34 nouveaux cas d’infection, mais ceux-ci provenaient de personnes récemment arrivées dans le pays d’ailleurs et n’étaient pas le résultat d’une propagation communautaire en Chine. Certains se sont demandé si ces chiffres sont exacts, mais les rapports officiels sont tout ce que nous avons à faire pour le moment.

Le fait d’être le premier pays touché par une pandémie vous désavantage toujours et la Chine a pris des mesures drastiques pour endiguer la propagation des infections à travers le pays. Maintenant, alors que des options de test plus rapides commencent à se déployer, d’autres pays pourraient être mieux équipés pour faire face à la situation, en particulier si les citoyens continuent de suivre d’importantes recommandations en matière de distanciation sociale et d’éviter le contact avec leurs proches âgés pour le moment.

