la “grande majorité” des titres PS4 fonctionnera sur PS5

La société dit espérer que “les titres compatibles avec les versions précédentes fonctionneront à une fréquence améliorée sur PS5. Cela se produira afin qu’ils puissent bénéficier de fréquences d’images plus élevées ou plus stables et de résolutions potentiellement plus élevées. Nous évaluons actuellement les jeux titre par titre afin d’identifier tout problème nécessitant des ajustements de la part des développeurs du logiciel d’origine. “

PS4: De nombreux jeux fonctionneront sur PlayStation 5, mais il n’est pas encore clair lesquels

À ce jour, il a testé des centaines de jeux et prévoit de le faire avec des milliers d’autres avant le lancement de la PS5. Bien qu’il n’ait pas fourni plus de détails sur les jeux PS4 qui fonctionneront initialement, il a déclaré qu’il offrirait plus de détails sur la compatibilité avec les versions précédentes et sur la PS5 en général. dans les prochains mois.

Lorsqu’il a finalement révélé les spécifications de la PlayStation 5 cette semaine, Sony a déclaré avoir examiné les meilleurs jeux PS4 en fonction du temps de jeu et a déclaré qu’il “s’attendait à ce que tout le monde soit jouable au lancement sur PS5”. Cela a créé une certaine confusion quant au nombre de jeux PS4 qui fonctionneront sur la nouvelle console depuis le saut, mais au moins cela a finalement éclairci la situation jusqu’à un certain point.