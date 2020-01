La grande mise à jour de Roku vous permet de combiner la barre de son et les haut-parleurs sans fil pour un son surround – .

Mercredi, la stratégie de domination du salon de Roku a fait un autre bond en avant, car la société a annoncé qu’elle prévoyait de publier une mise à jour logicielle pour activer le son surround sur toutes ses barres de son intelligentes. Une fois la mise à jour lancée en février, les utilisateurs pourront coupler leurs haut-parleurs sans fil Roku TV avec la barre de son intelligente ainsi que le caisson de basses sans fil Roku pour une véritable expérience de son surround rivalisant avec des configurations plus chères.

La facilité d’utilisation sera un argument de vente clé pour Roku, car les composants individuels se connectent sans fil les uns aux autres, et la configuration est aussi simple que d’appuyer sur le bouton d’accueil de la télécommande pendant quelques secondes, en parcourant un menu qui vous guide à travers le processus et effectuer une vérification du son pour vous assurer que les haut-parleurs gauche et droit sont correctement attribués. C’est tout ce qu’il faut pour que le système soit opérationnel.

Voici ce que Mark Ely, vice-président, Stratégie des produits de vente au détail chez Roku, a dit au sujet des nouvelles:

«Nous voulons que les clients puissent étendre leur système au fil du temps sans avoir à dépenser beaucoup d’argent ou à faire passer des câbles dans toute la maison. La barre de son intelligente Roku est un appareil deux-en-un incroyable qui ajoute un son exceptionnel et un streaming puissant à un téléviseur.Lorsque les haut-parleurs sans fil Roku TV et un caisson de basses sans fil Roku sont associés à la barre de son intelligente, vous obtenez un son surround vraiment enveloppant sans vous ruiner . “

En plus de la mise à jour du logiciel, Roku a également annoncé que Walmart commencerait à vendre onn. Enceintes surround sans fil Roku basées sur le même design que l’onn. Barre de son intelligente Roku pour 149,99 $ en février. Les haut-parleurs sans fil de Roku se vendent généralement à 199,99 $ (bien qu’ils semblent être en vente en ce moment), donc si vous choisissez de vous procurer l’équipement audio de marque Walmart, vous pouvez potentiellement économiser encore plus sur votre système de son surround.

Source de l’image: Roku

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.