La grande mise à jour de Slack a une nouvelle barre de navigation, des menus déroulants personnalisés

Le service de communication populaire Slack est sorti aujourd’hui avec une grande mise à jour qui comprend une nouvelle barre de navigation, une barre latérale plus personnalisable avec des sections déroulantes de type dossier imbriqué, des raccourcis améliorés, et bien plus encore. La mise à jour démarre à partir d’aujourd’hui, lisez la suite pour tout ce qui est nouveau.

Slack a partagé les détails de sa mise à jour majeure aujourd’hui dans un article de blog. Le service est devenu partie intégrante de nombreuses entreprises au fil des ans, et plus encore pendant la pandémie de coronavirus qui voit plus d’employés que jamais travailler à domicile.

L’objectif de la mise à jour était de rendre Slack plus facile à utiliser, plus adaptable et de mettre les outils essentiels à portée de main des utilisateurs.

Les nouvelles fonctionnalités et modifications incluent:

Parcourez les canaux et recherchez dans votre organisation avec une nouvelle barre de navigation

Découvrez les conversations, fichiers, applications et bien plus encore, le tout en haut de votre barre latérale

Envoyez un message de n’importe où avec un nouveau bouton de composition pratique

Organisez les chaînes, les messages et les applications en sections personnalisées et pliantes (vous savez, comme les dossiers)

Agissez rapidement avec vos applications grâce à des raccourcis. Hasta la vista, changement de contexte.

Jetez un œil au nouveau Slack:

Voici comment Slack décrit les principales modifications apportées à l’interface utilisateur:

Commençons par le haut. La première chose que vous remarquerez est la nouvelle barre de navigation, qui permet de rechercher Slack beaucoup plus rapidement et de basculer entre vos conversations récentes. Aucune touche de fantaisie requise.

Vous remarquerez également que les informations clés sont désormais soigneusement stockées sur votre barre latérale. Les mentions, les réactions à vos messages, fichiers, personnes et applications sont là pour le référencement le plus simple.

Lorsque vous êtes prêt à démarrer une nouvelle conversation, vous pouvez désormais le faire à l’aide d’un tout nouveau bouton de composition. C’est un moyen pratique de commencer à rédiger un message avant de décider de la personne ou du canal auquel vous allez l’envoyer. Si votre attention est nécessaire ailleurs, votre brouillon sera enregistré pour que vous puissiez y revenir dès que vous serez prêt.

Slack met en évidence le grand changement des sections de barre latérale personnalisables, y compris les listes déroulantes pliantes.

Au fur et à mesure que votre équipe déploie plus de travail dans Slack, vous vous retrouverez probablement dans plus de canaux, dont certains dans lesquels vous vivez pratiquement, d’autres que vous vérifiez simplement en passant. Grâce à cette nouvelle expérience, les utilisateurs des forfaits payants pourront organiser leurs chaînes, leurs messages directs et leurs applications dans des sections personnalisables dans leur barre latérale. Boom. Vous pouvez maintenant hiérarchiser ce qui mérite votre attention.

Nommez vos sections comme bon vous semble (emoji inclus), glissez-déposez n’importe quel canal et conversation à l’intérieur, et ordonnez ces sections selon la façon dont vous travaillez le mieux. Par exemple, quelques conversations de haute priorité pourraient s’inscrire dans une section «☎️Urgent» qui se trouve au sommet de votre liste.

Un autre changement majeur est une toute nouvelle icône de foudre qui donne accès au menu de raccourcis. Parmi les nombreux outils, on trouvera des intégrations d’applications tierces et de nombreux autres raccourcis sont en préparation au-delà de ce qui est disponible actuellement.

Slack s’intègre à tous les outils de travail essentiels sur lesquels les organisations comptent. Et nous facilitons beaucoup la découverte et l’utilisation de ces outils, sans avoir à basculer entre plusieurs fenêtres et onglets. Au lieu de cela, vous cliquez simplement sur des raccourcis (une nouvelle icône représentant un éclair en regard du champ de saisie du message) et vous lancez le travail avec une application. Assez astucieux, non?

Au cours des prochaines semaines, vous verrez plus de vos applications préférées pour Slack devenir accessibles via des raccourcis. Ceux-ci facilitent:

Prenez des décisions en collaboration avec Sondage simple (montré ci-dessus)

Démarrer une réunion avec Réunions Cisco WebEx

Créez un ticket de support client avec Freshdesk

Et de nombreux raccourcis d’applications sont encore à venir. Le menu de raccourcis est également une maison pour les fonctionnalités intégrées de Slack telles que les rappels, les appels et le démarrage de workflows personnalisés avec Workflow Builder, un outil visuel qui permet à tout utilisateur Slack d’automatiser les processus de routine.

Le tout nouveau Slack commence à être déployé sur le bureau aujourd’hui avec une mise à jour des applications iOS et Android «sous peu».

Pour en savoir plus sur les modifications apportées à l’annonce de Slack, cliquez ici.

