La grande vente Apple Watch Series 5 d’Amazon réduit tous les modèles les plus populaires – .

Les choses semblaient assez sombres pendant un certain temps là-bas en ce qui concerne la concurrence d’Apple sur le marché des montres connectées. De nos jours, cependant, il existe des alternatives Apple Watch assez décentes. Par exemple, l’Amazfit Bip offre une autonomie folle de 30 jours et un tas de fonctionnalités exceptionnelles pour seulement 80 $, et la nouvelle montre intelligente Amazfit GTS de la société est la chose la plus proche que vous trouverez sur une Apple Watch, mais à une fraction du prix .

Ce sont deux grandes montres intelligentes en effet, mais elles ne sont même pas près de correspondre à l’ajustement et à la finition de l’Apple Watch, en particulier en ce qui concerne le dernier modèle, l’Apple Watch Series 5. Si vous en avez eu l’œil sur un , aujourd’hui est le jour idéal pour entrer dans l’action, car Amazon organise actuellement une grande vente qui réduit à peu près tous les modèles les plus populaires.

Les prix commencent à seulement 379,05 $ pour l’Apple Watch Series 5 de 40 mm en aluminium argenté avec un bracelet sport blanc, ce qui est 15 $ moins cher que le modèle Space Gray avec le bracelet sport noir. Ne vous inquiétez pas de la couleur du bracelet, quel que soit le modèle que vous choisissez, car Amazon souffle les bandes de sport les plus vendues sur tout son site à partir de seulement 5,09 $ chacune. Si vous recherchez le modèle Apple Watch Series 5 plus grand, vous pouvez obtenir la version 44 mm à partir de seulement 407,55 $.

L’Apple Watch Series 5 avec GPS + Cellular commence à 659 $ pour le modèle 40 mm, ce qui représente une remise de 40 $. Le modèle 44 mm GPS + Cellular commence à 699 $, ce qui représente une remise encore plus importante de 50 $. Il existe également des remises de 50 $ sur quelques modèles différents d’Apple Watch Series 5 en acier inoxydable, mais plusieurs des options les plus populaires commencent déjà à se vendre, alors vous voudrez certainement vous dépêcher si vous ne voulez pas manquer ces offres.

Voici un bref aperçu des principales fonctionnalités de l’Apple Watch Series 5:

GPS, GLONASS, Galileo et QZSS intégrés, S5 avec processeur double cœur 64 bits, puce sans fil Apple W3, altimètre barométrique, capacité 32 Go, capteur cardiaque optique, capteur cardiaque électrique, accéléromètre amélioré jusqu’à 32 g-forces, Gyroscope amélioré, capteur de lumière ambiante, écran LTPO OLED Always-On Retina avec Force Touch (1000 nits), couronne numérique avec rétroaction haptique, haut-parleur plus fort, verre renforcé Ion-X, verre saphir et dos en céramique, Wi-Fi 802.11b / g / n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, batterie lithium-ion rechargeable intégrée, jusqu’à 18 heures d’autonomie, étanche 50 mètres, watchOS 5

Source de l'image: Denys Prykhodov / Shutterstock

