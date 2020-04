La grande vente d’Amazon Echo et Echo Show est encore meilleure – .

Amazon a organisé une grande vente sur bon nombre de ses produits Echo les plus populaires au cours des dernières semaines, mais lundi, les offres de cette grande vente se sont encore améliorées.

En plus de réductions importantes sur Echo Dots et d’un prix bas absolu sur le haut-parleur intelligent Echo amélioré, Amazon propose également des réductions sur plus de produits comme l’Echo Flex pour seulement 19,99 $.

On ne sait pas combien de temps ces nouvelles offres Echo dureront, il serait donc sage de profiter de ces remises importantes maintenant avant qu’elles ne disparaissent.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Les choses commencent enfin à revenir à la normale chez Amazon. Eh bien, en quelque sorte. Le produit le plus populaire parmi nos lecteurs est maintenant une boîte de masques faciaux de 78 ¢ que les gens utilisent pour se protéger contre le coronavirus, et il n’y a rien de normal à cela. Ils font un excellent travail lorsqu’ils sont combinés à l’éloignement social et à une bonne hygiène, il est donc logique qu’ils soient si populaires en ce moment.

Lorsque nous avons dit normal, nous voulions dire que les produits non essentiels recommençaient enfin à être expédiés plus rapidement. Amazon a déplacé la plupart de ses ressources des articles non essentiels pendant un certain temps afin de pouvoir se concentrer sur la livraison de fournitures médicales aux hôpitaux. C’est toujours un gros objectif pour Amazon, bien sûr, mais les retards de plusieurs mois que nous observions sur d’autres types de livraisons ont maintenant disparu. La plupart des nouvelles commandes semblent être expédiées dans une semaine, et cela inclut bien sûr de nombreux appareils d’Amazon. C’est particulièrement une bonne nouvelle aujourd’hui car Amazon vient de faire monter la température sur sa grande vente d’Echo qui dure depuis quelques semaines.

Vous vous demandez quel type d’offres vous pouvez obtenir dès maintenant sur les différents appareils Alexa d’Amazon? Ne vous inquiétez pas, nous vous couvrons. Le plaisir commence avec le nouveau haut-parleur Echo de troisième génération amélioré, qui coûte normalement 100 $ mais est en vente aujourd’hui au prix le plus bas de tous les temps de 59,99 $. Le point d’écho de 50 $ est tombé à 29,99 $ ou seulement 24,99 $ chacun lorsque vous en achetez deux avec le code de coupon DOT2PACK, et le point d’écho avec horloge est tombé à 39,99 $ à partir de 60 $. Vous serez également heureux d’apprendre que l’Echo Flex est à son prix le plus bas de 19,99 $. C’est le plus petit haut-parleur Echo jamais au plus petit prix.

Si vous recherchez un appareil Alexa avec écran, vous y êtes également couvert. L’Echo Show 8 à 130 $ que tout le monde aime tant est en vente à 99,99 $, tandis que l’Echo Show 5 plus compact est à 69,99 $ au lieu de 90 $. Vous pouvez également acheter un Echo Show 5 certifié remis à neuf pour seulement 49,99 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.