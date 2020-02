La grande vente de la journée des présidents de Walmart est en direct – voici les 10 meilleures offres – .

Tous les grands détaillants du pays organisent aujourd’hui une grande vente pour la Journée des présidents 2020, et l’équipe des offres . rassemble toutes les meilleures offres à vérifier. Jusqu’à présent, la star de l’émission est une offre folle qui vous offre deux caméras intelligentes pour la maison sans fil Wyze Cam et un spectacle Echo de 90 $ pour seulement 50,71 $! Les caméras Wyze Cam coûtent aussi peu que 200 $ Nest Cam et elles offrent également 14 jours de stockage cloud gratuitement. Vous ne l’obtiendrez jamais avec une Nest Cam. Ces petites caméras géniales de Wyze se vendent normalement pour environ 26 $ chacune, donc cette offre vous donne essentiellement un Echo Show 5 gratuit de 90 $ lorsque vous achetez deux Wyze Cams, et elles fonctionnent toutes avec Alexa!

L’équipe d’Affaires . a couvert d’autres offres importantes, notamment les AirPods Pro au prix le plus bas d’Amazon (commandez maintenant pour bénéficier de la remise et ils seront expédiés dans environ une semaine ou deux) et des AirPods réguliers à leur prix le plus bas de tous les temps. , un contrat d’une journée qui vous offre le logiciel de taxe H&R Block pour seulement 22,49 $, le chargeur de charge sans fil le plus chaud d’Anker pour seulement 8,49 $, un téléviseur Fire 4K de 50 pouces le plus vendu pour 249,99 $, un gigantesque téléviseur Samsung 4K de 70 pouces pour seulement 578 $ , Les vrais écouteurs sans fil Anker pour seulement 34,99 $, l’Echo Dot pour les voitures pour 21 $, un mélangeur Vitamix de 300 $ pour 189,95 $, et plus encore. Mais il y a une autre vente en cours aujourd’hui chez Walmart que vous devez également vérifier. Vous pouvez acheter l’intégralité de la vente ici sur le site Web du détaillant, et vous trouverez nos 10 offres préférées ci-dessous.

IPad 10,2 pouces Apple (7e génération)

Écran Retina de 10,2 pouces

Puce A10 Fusion

Capteur d’empreintes digitales Touch ID

Caméra arrière 8MP, caméra frontale FaceTime HD 1,2MP

Haut-parleurs stéréo

Wi-Fi 802.11ac

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Connecteur Lightning pour charge et accessoires

Prise en charge du clavier intelligent et du crayon Apple

iPadOS avec multitâche intuitif, nouvel écran d’accueil et toutes les fonctionnalités exceptionnelles d’iOS 13

IPad 10,2 pouces Apple (7e génération): 279,00 $ (prix normal 329,00 $)

(le même modèle d’iPad coûte 249 $ sur Amazon)

Apple AirPods

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple (2)

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

Le nouveau clip pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l’étui de charge (3).

Condition: Nouveau

Apple AirPods: 139,00 $ (reg. 159,00 $)

(le même modèle AirPods coûte 129 $ sur Amazon)

SAMSUNG Téléviseur intelligent LED UHD 2160p 4K de classe 50 ″ avec HDR

Séries: Série 6

Modèle: UN50NU6900FXZA

Classe de taille d’écran: 50 ″

Taille d’écran diagonale: 49,5 ″

Résolution: 4K UHD 2160P

Fonctionnalité intelligente: Oui

Plage dynamique élevée: Oui

Type d’affichage: LED

Type de rétroéclairage: Bord

Taux de rafraîchissement efficace: 60Hz

Type d’écran: Écran plat

SAMSUNG Téléviseur intelligent LED UHD 2160p de classe 4K de 50 pouces avec HDR: 295,00 $ (rég. 328,00 $)

Téléviseur intelligent SmartCast DEL 4K UHD de classe 70 ″ VIZIO

Fonte intelligente – Trouver un contenu de qualité et diffuser des vidéos 4K HDR de haute qualité est incroyablement facile avec SmartCast Home. Parcourez vos favoris comme Netflix et Hulu directement sur le téléviseur à l’aide de l’application mobile à distance ou Smart Cast incluse sur votre téléphone ou votre tablette

Fonctionne avec Apple AirPlay – Utilisez votre iPhone, iPad ou Mac pour diffuser des films, des émissions, de la musique et des photos depuis iTunes, Apple TV et d’autres applications compatibles AirPlay sur le téléviseur. Vous pouvez également mettre en miroir sans fil du contenu tel que des pages Web et des présentations depuis votre appareil iOS ou Mac sur le grand écran

Fonctionne avec Apple HomeKit – Contrôlez votre téléviseur à l’aide de l’application Apple Home ou de Siri sur votre iPhone, iPad ou Mac. Ajoutez simplement ce téléviseur à l’application Home et incluez-le dans des scènes ou des automatisations comme tout autre accessoire HomeKit. Utilisez Siri sur votre iPhone ou iPad pour allumer ou éteindre le téléviseur, contrôler le volume et changer les entrées – vous pouvez même utiliser Siri pour lire des films, des émissions de télévision ou de la musique

Chromecast intégré – Avec Chromecast intégré, la série V offre des milliers d’applications de streaming et la possibilité d’afficher n’importe quoi depuis votre téléphone ou le navigateur Google Chromes sur grand écran

Commande vocale mains libres – La série V est un parfait compagnon pour la maison intelligente avec prise en charge des écosystèmes vocaux de la maison intelligente populaires comme Siri et Google Assistant

VIZIO WatchFree – Profitez de la télévision gratuite et illimitée de plus de 150 chaînes – actualités, sports, films, émissions de télévision, musique et le meilleur d’Internet. Pas de frais, d’abonnement ou de connexion

Mise en miroir d’écran d’ordinateur portable – Qu’il s’agisse de naviguer sur un site Web ou de faire une présentation, vous pouvez facilement diffuser à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable vers la série V avec Chromecast intégré

Processeur Octa-Core – Le processeur est le cerveau de votre téléviseur et un processeur haute puissance signifie moins de décalage dans les applications de maison intelligente ou lors des changements d’activités

3 ports HDMI compatibles UHD – Prise en charge des dernières normes HDMI, cette série V vous permet de vous connecter à des lecteurs Blu-Ray 4K, à des consoles de jeu, etc.

DTS Studio Sound II – Son surround virtuel avancé à partir des deux haut-parleurs intégrés du téléviseur

Multimédia USB – Lisez des photos, de la musique et des vidéos directement sur grand écran à l’aide du port USB intégré

Mode de démarrage rapide – Activez le mode de démarrage rapide pour l’activer automatiquement avec une simple commande vocale ou appuyez sur le bouton Cast. L’activation du mode de démarrage rapide modifiera la consommation d’énergie requise pour faire fonctionner ce téléviseur

Téléviseur intelligent DEL SmartCast UHD DEL 4K de 70 po de VIZIO: 658,00 $ (rég. 758,00 $)

Straight Talk Apple iPhone 7 avec téléphone prépayé de 32 Go

Écran Retina HD 4,7 ″

Résistant à l’eau et à la poussière

Appareil photo 12MP et vidéo 4K à 30 ips

Caméra FaceTime HD 7MP avec Flash Retina pour de superbes selfies

Touch ID pour une authentification sécurisée et Apple Pay

L’iPhone 7 prépayé Straight Talk est alimenté par la puce A10 Fusion

Dimensions: 5,44 “x 2,64″ x 0,28 ”

Compatible 4G LTE / Wi-Fi

Livré en noir, or, or rose et argent

Straight Talk Apple iPhone 7 avec téléphone prépayé de 32 Go: 199,00 $ (rég. 649,00 $)

Ordinateur portable HP 14 ″, Intel Core i3-1005G1, 4 Go de SDRAM, 128 Go de SSD

Système d’exploitation: Windows 10 Home en mode S

Processeur: Intel® Core de 10e génération? i3-1005G1

Écran: HD SVA BrightView à rétroéclairage WLED de 14,0 pouces de diagonale

Mémoire: 4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (1 x 4 Go)

Stockage interne: lecteur SSD M.2 de 128 Go

Graphiques: Intel® UHD Graphics

Appareil photo: appareil photo HP TrueVision HD avec microphones numériques à double matrice intégrés

Charge rapide HP: passez de 0 à 50% de charge en 45 minutes environ

Poids du produit: 3,24 lb

Ordinateur portable HP 14 ″, Intel Core i3-1005G1, 4 Go de SDRAM, 128 Go SSD: 279,00 $ (reg. 469,00 $)

Matelas à ressorts Linenspa Explorer 6 ″

Le profil de six pouces est parfait pour les lits superposés, les lits gigognes et les lits pour tout-petits

Conception à ressorts durables offrant un soutien réactif parfait pour les corps en croissance

Une couche moelleuse de mousse de confort crée une couche supérieure confortable dans laquelle vos enfants peuvent se blottir

Des infusions de gel fraîches permettent à vos enfants de dormir confortablement toute la nuit

La sensation moyennement ferme est idéale pour les dormeurs du dos, des côtés et de l’estomac

Le matelas est compressé et roulé dans une boîte pour une expédition et une manipulation pratiques

La garantie limitée de 10 ans protège contre les défauts de fabrication

Matelas à ressorts Linenspa Explorer 6 ″: 59,99 $ – 139,99 $ (rég. 89,99 $ – 169,99 $)

Rasoir électrique Philips Norelco 6850

Les lames SkinProtect capturent les cheveux en moins de passes pour un rasage en douceur. 72 lames SkinProtect auto-affûtantes capturent en douceur les cheveux en moins de passages, laissant votre visage lisse et confortable.

Les anneaux ComfortGlide protègent votre visage des irritations. Les têtes de rasage sont entourées d’anneaux ComfortGlide, qui ont un revêtement protecteur spécial avec des propriétés de glissement de la peau pour protéger votre visage des irritations. La série 6000 offre une protection 10 fois supérieure à la lame la plus vendue.

Obtenez un rasage à sec pratique ou un rasage humide plus confortable. Obtenez un rasage à sec pratique ou un rasage humide plus confortable avec du gel ou de la mousse – même sous la douche.

Click-on Trimmer pour une utilisation sur la moustache et les favoris. Cliquez sur notre tondeuse de précision douce pour la peau pour terminer votre look. Il est idéal pour entretenir votre moustache et tailler vos favoris.

Le mode Skin Guard protège votre peau pour moins d’irritation. Activez le mode garde pour régler sur une vitesse de rotation inférieure pour un rasage plus doux.

Rasoir électrique Philips Norelco 6850: 109,95 $ (prix normal 129,99 $)

Aspirateur-balai filaire à brosse autonettoyante Shark Rocket

L’aspirateur qui nettoie en profondeur se nettoie maintenant lui-même – le rouleau de brosse autonettoyant permet une épilation continue

Nettoyage en profondeur des tapis et aspiration puissante pour ramasser la saleté et la poussière des sols durs

Équipé d’un bac à poussière extra-large pour vous donner la capacité d’effectuer des travaux de nettoyage prolongés sans vider

D’une simple pression sur un bouton, l’aspirateur léger se transforme en aspirateur portatif pour transporter votre nettoyage au-dessus du sol – sur les meubles, les escaliers et plus encore

Direction pivotante avancée pour un contrôle précis

Longueur du cordon: 25 ′

Comprend des filtres en feutre et en mousse lavables pour une utilisation continue sans effort

Aspirateur-balai filaire à brosse autonettoyante Shark Rocket: 119,00 $ (prix 239,99 $)

Ensemble d’outils pour mécanicien WorkPro, 145 pièces

L’ensemble d’outils de mécanicien WorkPro de 145 pièces comprend:

· Douilles SAE à entraînement de 11 à 1/4 po (CR-V) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7 / 16, 1/2, 9/16 pouces

· Douilles métriques d’entraînement de 12 1/4 po (CR-V) 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

· Barre d’extension de 1 po à entraînement de 1 1/4 po (CR-V)

· Poignée à cliquet à dégagement rapide de 1 1/4 po à entraînement 6 po (CR-V)

· Conducteur universel de 1-1 / 4 po.

· Douilles SAE à entraînement de 6 3/8 po (CR-V) 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 po

· Douilles métriques à entraînement de 8 à 3/8 po (CR-V) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 mm

· Prise de bougie d’allumage 1-3 / 8 po (CR-V) 13/16 po

· Barre de rallonge de 3 po (1 3/8 po) d’entraînement (CR-V)

· Poignée à cliquet à dégagement rapide de 1 3/8 po (CR-V)

· Conducteur universel de 1 3/8 po.

· 5- Clés mixtes SAE (CR-V): 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 in.

· 5 clés mixtes métriques (CR-V): 10, 11, 13, 14, 16 mm

· 1 porte-embout magnétique

· 60 bits S2

· Clés hexagonales 8 SAE (CR-V)

· 8- Clés hexagonales métriques (CR-V)

· 7 – Embouts tournevis SAE: 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 in.

· Embouts tourne-écrous 7 métriques: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm

· Taille du boîtier du moule de soufflage: 40 x 32 x 9,5 cm

Ensemble d’outils de mécanicien WorkPro 145 pièces: 57,92 $ (prix 75,30 $)

