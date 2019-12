La grande vente de liquidation de fin d'année de Target permet d'économiser jusqu'à 70% – voici les 10 meilleures offres d'aujourd'hui – .

Nous avons économisé littéralement des millions de dollars à nos lecteurs sur des produits populaires cette saison des fêtes, avec l'équipe . Deals qui a couvert toutes les offres les plus intéressantes de grands détaillants comme Amazon, Walmart, Best Buy, etc. En fait, il y a eu tellement de ventes formidables cette année que l'équipe éditoriale a même participé de temps en temps. Cela comprend aujourd'hui, car les ventes de fin d'année sont toujours aussi bonnes. Parmi les meilleures offres disponibles uniquement le vendredi, figurent un Echo Show 5 gratuit lorsque vous achetez un Ring Video Doorbell 2 ou Ring Video Doorbell Pro, le prix du Black Friday sur les AirPods 2, des tonnes de réductions sur les jeux Nintendo Switch et PS4 les plus populaires de 2019, l'extension de gamme Wi-Fi TP-Link n ° 1 pour seulement 14,95 $ ou la version améliorée deux fois plus rapide pour 21,99 $, un aspirateur robot Roomba le plus vendu pour seulement 199,99 $, le LifeStraw qui est toujours un best-seller pour seulement 9,96 $, ampoules Philips Hue blanches pour seulement 5 $ chacune lorsque vous les associez à un Echo Dot à prix réduit, les prix les plus bas de l'année sur les écouteurs et les haut-parleurs sans fil Bluetooth les plus populaires de Bose, un câble de 11 $ qui charge votre Apple Watch et votre iPhone en même temps, 200 $ Véritables écouteurs sans fil Sony pour seulement 79,99 $, plus de 15 $ de réduction sur le Roku Streaming Stick +, de grandes remises sur environ 100 appareils et packs Amazon différents, et bien plus encore.

Nous nous sommes concentrés principalement sur les trois grands magasins mentionnés ci-dessus cette saison des fêtes, mais il y a un autre détaillant auquel nous n'avons pas prêté suffisamment d'attention: Target. Nous vous avons parlé de quelques-unes des grosses ventes de Target, mais il y en a encore beaucoup plus disponibles dans cette chaîne de vente au détail populaire à l'échelle nationale. Et comme c'est toujours le cas de nos jours, vous n'avez même pas à quitter votre maison pour faire les meilleures affaires. Target organise actuellement une énorme vente de liquidation de fin d'année, et vous pouvez profiter de centaines d'offres. Achetez l'intégralité de la vente ici sur le site Target, et assurez-vous de consulter nos 10 offres préférées ci-dessous.

Bracelet d'activité et de suivi du sommeil sans fil Fitbit Flex

Rejoignez la nouvelle révolution du fitness avec un bracelet sans fil Fitbit Flex – Ardoise (FB401SLT). Ce tracker de fitness est porté à votre poignet toute la journée et la nuit afin qu'il puisse suivre vos pas et votre cycle de sommeil. Accédez au site Web et profitez de fonctionnalités de suivi supplémentaires telles que le suivi des calories, les activités et vos amis. C'est vrai. Vous pouvez rejoindre la communauté Fitbit Flex et rivaliser avec de nouveaux et anciens amis pour vous garder inspiré pour suivre votre alimentation et votre forme physique. Obtenez les encouragements supplémentaires dont vous avez besoin et le suivi qui vous permet de rester au top de vos niveaux d'activité avec le Fitbit Flex. Garantie limitée d'un an du fabricant. Petit et grand groupe inclus.

Bracelet d'activité et de suivi du sommeil Fitbit Flex sans fil: 59,97 $ (économisez 40 $)

Télécommande Drone Force Terrasect RC

ROLL, FLIP, ATTAQUE!

Découvrez une action de contrôle radio vraiment innovante avec TerrAsect! Avec une conception verte, ressemblant à des insectes et des yeux rouges brillants, le TerrAsect fait peur dans le cœur de ses proies. L'ATTAQUE DE ROLLING SANS RELAIS de TerrAsect donnera même aux conducteurs les plus avancés des heures de jeu, en intérieur ou en extérieur! Une fois que vous atteignez la vitesse de pointe, appuyez simplement sur le bouton de déclenchement pour lancer le roulement! Si le TerrAsect se retourne sur le dos, il peut se retourner; pas besoin de retourner à la main! Sa construction robuste lui permet de sauter, de dégringoler et de rouler sur la plupart des terrains. Comment pouvez-vous chronométrer vos attaques roulantes pour créer des cascades impressionnantes? Contrôle 2,4 GHz. TerrAsect fonctionne avec des batteries 4xAA et 3xAAA pour le contrôleur (non inclus). Mesure 13,8 ″ de long.

Télécommande RC Drone Force Terrasect: 9,79 $ (économisez 4,20 $)

Metro Exodus: Aurora Limited Edition – PlayStation 4

Embarquez pour un voyage incroyable – montez à bord de l'Aurora, une locomotive à vapeur fortement modifiée, et rejoignez une poignée de survivants à la recherche d'une nouvelle vie à l'Est

Découvrez Sandbox Survival – une histoire captivante relie le gameplay classique de Metro à de nouveaux niveaux énormes et non linéaires

Un monde magnifique et hostile – découvrez la nature sauvage russe post-apocalyptique, animée par de superbes cycles jour / nuit et une météo dynamique

Combat mortel et furtivité – récupérez et fabriquez sur le terrain pour personnaliser votre arsenal d'armes artisanales et engagez des ennemis humains et mutants dans des combats tactiques passionnants

Metro Exodus: Aurora Limited Edition – PlayStation 4: 36,39 $ (économisez 15,60 $)

The Persistence – PlayStation VR

Tu es le chassé, pas le chasseur

L'horreur à la première personne rencontre l'exploration roguelike en VR

Tout le monde est mort… même toi. Mais il y a de faibles chances que vous puissiez toujours vous échapper et reprendre votre vie, si seulement vous pouvez réparer les systèmes dévastés du navire avant que le trou noir qui l'a piégé ne déchire The Persistence. Dans un tout nouveau type de jeu d'horreur furtif, exclusivement pour PlayStation4 avec PlayStationVR, vous devez vous cacher dans l'ombre et combattre des mutants terrifiants alors que vous vous efforcez de remettre les moteurs en ligne, de tracer un cap – et de ramener le navire sur terre. Pouvez-vous rester en vie assez longtemps pour sauver The Persistence?

The Persistence – PlayStation VR: 20,99 $ (économisez 9 $)

Circulon 10 ″ Open Skillet Red

Combine des performances de cuisson fiables et durables avec une technologie antiadhésive supérieure et une commodité de nettoyage allant au lave-vaisselle

Le système antiadhésif TOTAL est doté d'un antiadhésif de qualité supérieure sans PFOA et sans ustensiles métalliques sur les cercles en relief pour une libération supérieure des aliments et un nettoyage sans effort

La poêle Gourmet antiadhésive présente une construction en aluminium de qualité supérieure et un extérieur en émail de porcelaine coloré lavable au lave-vaisselle

Va au lave-vaisselle et convient à toutes les plaques de cuisson, sauf l'induction; Va au four à 400 degrés Fahrenheit

Garantie à vie sans tracas incluse

Circulon 10 ″ Open Skillet Red: 13,99 $ (économisez 6 $)

Clavier multi-périphérique intégré Logitech K480 Bluetooth

Tournez simplement le sélecteur d'écran pour basculer la saisie entre 3 appareils sans fil Bluetooth connectés.

Vous trouverez une disposition de clavier familière avec toutes les touches de raccourci que vous utilisez le plus

Le berceau intégré maintient votre téléphone ou votre tablette au bon angle

Compatible avec un ordinateur Windows ou Mac, ou une tablette ou un smartphone Android ou iOS.

Clavier multifonction intégré Bluetooth Logitech K480: 31,49 $ (économisez 13,50 $)

Lunettes – Des lunettes de soleil qui cassent! (Sarcelle)

Les lunettes sont des lunettes de soleil que Snap!

Capturez et partagez des vidéos de votre point de vue.

Appuyez pour enregistrer une vidéo de 10 secondes.

Vos vidéos sont enregistrées sans fil dans Memories sur Snapchat.

Les lunettes se chargent dans l'étui inclus.

Lunettes – Des lunettes de soleil qui cassent! (Sarcelle): 77,99 $ (économisez 52 $)

Platine vinyle portable Crosley Cruiser

Tourne-disque portable avec haut-parleurs intégrés

Se ferme en style porte-documents avec une poignée de transport pratique

Dispose de 3 vitesses différentes pour la personnalisation

Idéal pour les voyages en voiture ou pour les fêtes

Platine vinyle portable Crosley Cruiser: 41,99 $ (économisez 28 $)

Écouteurs sans fil SOL Republic Shadow

Commandes de microphone et de musique faciles d'accès

Écouteurs sans fil SOL Republic Shadow: 34,99 $ (économisez 15 $)

Autocuiseur Instant Pot Duo Nova 6 pintes 7-en-1 multi-usage programmable

Idéal pour les débutants: Instant Pot Duo Nova est le Duo mis à jour. Les améliorations Duo Nova incluent le couvercle EasySeal pour sceller automatiquement lors de la cuisson sous pression et un indicateur de progression de la cuisson, pour que vous sachiez quand la cuisson commence. Comprend également une bague d'étanchéité en prime

Cuisson rapide et gain de temps: la nouvelle multicuisson Instant Pot de l'édition 2019 combine 7 appareils en un: autocuiseur, mijoteuse, cuiseur à riz, cuiseur vapeur, sauteuse, yaourtière et réchauffeur – et cuit jusqu'à 70% plus rapidement

14 programmes intelligents à une touche – pour des côtes levées, des soupes, des haricots, du riz, du poulet, du yaourt, des œufs, des gâteaux au fromage délicieux et rapides avec des résultats savoureux

Facile à utiliser: le nouveau couvercle EasySeal scelle automatiquement votre Instant Pot pour garder les saveurs, les nutriments et les arômes scellés à l'intérieur. Le nouvel indicateur de progression vous permet de savoir quand votre Instant Pot arrive sous pression et quand le cycle de cuisson commence

Protection de sécurité avancée – Les 10+ fonctions de sécurité intégrées, y compris la protection contre la surchauffe, le verrouillage de sécurité et plus encore pour assurer une cuisson sous pression en toute sécurité

Autocuiseur instantané programmable 7-en-1 multi-usage One-Touch 6 pintes Duo Nova: 59,95 $ (économisez 40 $)

Source de l'image: Sean Wandzilak / Shutterstock

. (tagsToTranslate) cible