La greffe de cerveau qui transforme les pensées en mots est approuvée

Les scientifiques ont développé un système d’intelligence artificielle capable de traduire des pensées en mots analyser l’activité cérébrale. Les chercheurs ont développé ce système pour déchiffrer jusqu’à 250 mots en temps réel, en moyenne 30 à 50 phrases.

L’algorithme a été testé en utilisant i signaux neuronaux de quatre femmes avec des électrodes implantées dans le cerveau, déjà présentes pour le suivi des crises d’épilepsie. Les volontaires ont lu à plusieurs reprises des phrases à haute voix. Pendant ce temps, les chercheurs ont fourni des données du cerveau à l’intelligence artificielle pour effacer les schémas qui pourraient être associés à des mots individuels. Le taux d’erreur moyen des mots dans un ensemble de phrases répétées était égal à 3%.

“Une décennie après qu’un discours a été décodé pour la première fois à partir des signaux du cerveau humain, la précision et la vitesse restent bien en deçà de celles du discours naturel”, indique un rapport publié cette semaine dans le journal. Neuroscience de la nature. «En nous appuyant sur les progrès récents de la traduction automatique, nous avons formé un réseau neuronal récurrent pour coder chaque séquence d’activités neuronales en une représentation abstraite. Donc décoder cette représentation, mot pour mot, dans une phrase. “

Un nouveau type de greffe de cerveau nous permettra d’intercepter et de transformer nos pensées en mots

Le décodeur est basé sur l’apprentissage de la structure d’une phrase et son utilisation pour améliorer ses prédictions. Cela signifie que chaque nouveau mot augmente le nombre de phrases possibles, réduisant ainsi la précision globale. Une possibilité serait de le combiner avec d’autres technologies d’interface cerveau-ordinateur qui utilisent différents types d’implants et d’algorithmes. L’année dernière, un rapport de la Royal Society a déclaré que les interfaces neuronales qui connectent le cerveau humain aux ordinateurs permettront une véritable lecture de l’esprit entre les gens.

Le rapport cite les technologies actuellement développées par la startup Neuralink d’Elon Musk et Facebook, qui décrivent le télépathie cyborg comme la prochaine grande vague de l’informatique humaine. La Royal Society a estimé que ces interfaces seront une option pour le le traitement de maladies telles que la maladie d’Alzheimer d’ici deux décennies. “Les gens pourraient devenir télépathiques dans une certaine mesure, capables de converser non seulement sans parler mais sans mots”, expliquent les chercheurs. Il y aura également des applications futuristes qui vous permettront de goûter et de renifler virtuellement sans ressentir physiquement la sensation.