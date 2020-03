La grosse fuite de l’iPhone 12 comprend les meilleures nouvelles que nous avons entendues jusqu’à présent – .

La sortie de l’iPhone 12 d’Apple ne peut pas être retardée par le coronavirus selon un nouveau rapport de Bloomberg, et c’est probablement la meilleure nouvelle possible que nous ayons pu entendre.

Si tout se passe comme prévu, la production de masse de l’iPhone 12 commencera en mai.

Les principaux arguments de vente sur les nouveaux modèles d’iPhone d’Apple seront une refonte et une prise en charge de la 5G.

Avec le coronavirus bouleversant le monde entier, il y a eu une poignée de rapports affirmant que l’iPhone 12 d’Apple – qui est sur le point d’être le premier iPhone prenant en charge la 5G – serait un peu retardé. À ce stade, l’analyste Jon Prosser s’est rendu sur Twitter hier et a déclaré que la sortie de l’iPhone 12 pourrait être repoussée jusqu’en novembre.

À la lumière de cela, un rapport plus optimiste de Bloomberg affirme que la gamme d’iPhone 12 d’Apple est toujours dans les délais et, dans le meilleur des cas, pourrait ne pas être retardée étant donné que la production de masse ne devrait même pas commencer avant mai. En d’autres termes, si les pays qui abritent la chaîne d’approvisionnement d’Apple peuvent maîtriser le coronavirus au cours des 4 à 6 prochaines semaines, il est probable que la production de l’iPhone 12 ne saute pas un rythme et arrive dans les magasins en septembre prochain.

Alors que la majeure partie de la chaîne d’approvisionnement d’Apple réside en Chine, Apple s’approvisionne en composants pour iPhone dans divers pays d’Europe et d’Asie. À son tour, il suffit d’un seul hoquet au sein de la chaîne d’approvisionnement pour arrêter la production.

À titre d’exemple, Bloomberg note qu’il y a eu une «nouvelle série de fermetures d’usines de fournisseurs imposées par la Malaisie». Pendant ce temps, Apple s’approvisionne en composants d’un certain nombre d’autres pays qui ont également été touchés par le coronavirus, une liste qui comprend, mais sans s’y limiter, l’Italie, l’Allemagne et les États-Unis.

Le rapport ajoute:

Une personne qui travaille dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple a déclaré que toutes les opérations ne se déroulent pas à une vitesse normale car le flux de composants à assembler est toujours lent. Il faudra encore un mois ou plus pour que les pièces se déplacent régulièrement dans le système, a ajouté la personne.

La production de masse sur l’iPhone 12 devant commencer en mai, les prochaines semaines devraient nous fournir des informations plus précises sur la possibilité ou non pour Apple de sortir l’iPhone 12 dans les délais.

Quant à ce que nous pouvons attendre de l’iPhone 12 lorsqu’il arrivera dans les magasins, la prise en charge de la 5G sera sans aucun doute le principal argument de vente de l’appareil. En plus de cela, l’appareil sera doté d’un processeur A14 qui serait fabriqué par TSMC sur un processus de 5 nm et offrira des gains de performances impressionnants par rapport à l’A13 de l’année dernière.

La portée de la gamme iPhone 12 d’Apple sera impressionnante et comprendrait quatre appareils, dont un appareil d’entrée de gamme avec un écran OLED de 5,4 pouces, deux appareils de 6,1 pouces qui se distingueront par l’inclusion d’un système de triple caméra 3D avec un capteur de temps de vol à l’arrière du modèle haut de gamme et un iPhone 12 Pro Max gargantuesque avec un écran OLED de 6,7 pouces.

Quant à la caméra 3D susmentionnée, Fast Company il y a quelques jours a fait la lumière sur ce que cela apporterait à la table.

L’appareil photo – en fait un laser, un capteur et un système logiciel – émet de la lumière pour mesurer la distance entre le téléphone et divers objets et surfaces devant lui. Ces informations détaillées en profondeur permettront de nouveaux effets photo et vidéo, ainsi que de meilleures expériences de réalité augmentée.

Les ingénieurs de l’iPhone travaillent sur la caméra 3D orientée vers l’arrière ou «face au monde» depuis au moins deux ans maintenant. Il figurait sur une courte liste d’ajouts de fonctionnalités possibles pour les nouveaux iPhones, mais jusqu’à cette année, il n’a pas fait la coupe. En vérité, Apple pourrait également décider de le supprimer cette année. Pour l’instant, cependant, c’est dans la conception, que nous espérons voir pour la première fois cet automne (si le coronavirus ne gêne pas les plans d’Apple).

D’autres fonctionnalités rumeurs de l’iPhone 12 incluent plus de RAM et une durée de vie de la batterie améliorée.

