La GSMA annonce de nouvelles mesures contre le coronavirus

L’épidémie de coronavirus est originaire de Wuhan (Chine) n’arrêtera pas le Mobile World Congress 2020 malgré la forte fréquentation des habitants de la région. La GSMA a confirmé aux participants que, malgré l’absence de partenaires tels que Nvidia, Ericsson ou LG, le salon débutera comme prévu le 24 février.

Cette confirmation est accompagnée de une batterie de nouvelles mesures avec lesquelles l’organisation et les autorités sanitaires espagnoles entendent minimiser le risque de contagion et préserver la sécurité des participants à la foire.

Tous les visiteurs de la province de Hubai (Chine) ne pourront pas accéder au Mobile World Congress ou aux événements satellites (comme les quatre ans à partir de maintenant).

Tous les visiteurs qui se sont récemment rendus en Chine doivent montrer qu’ils ont quitté le pays pendant au moins 14 jours avant l’événement, soit par le biais du cachet du passeport, soit par le biais des certificats sanitaires.

Des systèmes de surveillance de la température seront installés sur le salon, détectant ainsi les visiteurs qui souffrent de fièvre.

Les participants devront certifier qu’ils n’ont été en contact avec aucun infecté.

Ces mesures récemment annoncées s’ajoutent à d’autres déjà envisagées par l’organisation, telles que:

Nettoyage et désinfection accrus des lieux plus fréquentés (zones de restauration, salles de bain, entrées, écrans publics, etc.).

Le soutien médical sera doublé lors du salon (par rapport à l’année dernière).

Du matériel d’assainissement et de désinfection sera proposé à tous ceux qui le souhaitent.

Les exposants seront conseillés sur les méthodes de désinfection et de nettoyage des stands, bureaux, etc.

Les hôtels, restaurants et différents moyens de transport de Barcelone seront informés des mesures sanitaires correspondantes.

Un service d’assistance téléphonique sera activé – disponible 24h / 24 – du 12 au 29 février du même mois.

LG, Ericsson, Nvidia et Amazon ne seront pas présents au salon

La peur de l’épidémie de coronavirus originaire de Wuhan (Chine) a conduit des entreprises telles que LG, Ericsson, Nvidia et Amazon à réduire et même à annulez votre participation à cette édition du Mobile World Congress. Les entreprises veillent à ce que la sécurité de leurs employés soit primordiale et que, par conséquent, la meilleure décision ne soit pas d’être présente pendant ces jours dans la ville de Barcelone.

La décision contraste avec celle de sociétés telles que Huawei, Samsung, Xiaomi ou Oppo, qui, pour le moment, seront présentes au salon comme prévu. Des opérateurs tels que Telefónica, Vodafone et Orange, entre autres, seront également présents dans cette édition du Mobile World Congress.

