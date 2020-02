La GSMA annule le MWC 2020 par crainte d’un coronavirus

Il y a quelques heures, nous vous avons dit que la GSMA avait tenu une réunion d’urgence de remanier l’éventuelle annulation de la CMM 2020. Cette réunion n’ayant pas permis d’aboutir à un accord entre les parties concernées, il n’y avait donc pas d’autre choix que d’y mettre fin en fixant une nouvelle réunion pour vendredi prochain.

Malgré tout les cloches sonnaient clairement pointant l’annulation du MWC 2020, et enfin cela a été confirmé. Comme nous vous l’avons dit dans MuyComputer Pro, les nombreuses victimes des géants technologiques de l’événement, ainsi que le risque posé par le coronavirus de Wuhan, ont conduit la GSMA à prendre cette décision difficile.

Le MWC 2020 Elle ne sera pas célébrée. Il est important d’être clair, ce n’est pas un report ou une suspension, c’est une annulation complète. On ne sait pas encore quel impact cela aura sur le plan économique, ni qui supportera les dépenses et les compensations qui devront être versées aux entreprises qui ont voulu y assister, mais comme il n’y a pas d’alerte sanitaire déclarée en Espagne qui justifie sa suspension est peu probable que les compagnies d’assurance décident d’assumer leur paiement.

Le MWC 2020 l’annule et confirme son soutien aux prochaines éditions

Dans son déclaration officielle La GSMA a expliqué:

«Nous avons décidé d’annuler en raison de l’inquiétude globale générée par l’éclosion du coronavirus, en raison de l’inquiétude liée aux voyages et autres circonstances qui empêchent la poursuite de l’événement […] Les administrations respectent et comprennent la décision. Nous continuerons de travailler avec les autorités locales à l’unisson et nous nous soutiendrons mutuellement pour le Mobile World Congress 2021, ainsi que pour les éditions futures. »

Le Ministre de la santé, Salvador Illa, a maintenu sa position. Il est clair qu’il n’y a pas de raisons ou un risque réel pour la santé publique qui motivent la nécessité de suspendre la CMM 2020. Cependant, il est clair que l’absence de grandes entreprises et l’effroi final laisseraient un événement vide et dénué de sens, quelque chose qui, avec la peur générale des coronavirus, a conduit la GSMA à prendre La décision la plus sensée possible: annuler l’événement.

Mauvaise nouvelle, mais comme nous l’avons dit du mieux qu’ils pouvaient prendre avec le paysage actuel. Avant de terminer, nous devons souligner que la GSMA a profité de la déclaration pour réitérer qu’elle a atteint un point de rencontre avec les autorités espagnoles et qu’elle reste attachée à la célébration des futures éditions du MWC 2020 à Barcelone.