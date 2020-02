La GSMA décidera vendredi si elle annule le MWC 2020

Les doutes quant à l’annulation ou non par la GSMA du Mobile Word Congress sont sur le point de disparaître. Et c’est que deux semaines après le début de la foire, les pertes de grands noms comme Sony, Nvidia, Amazon, NTT, Vivo, TCL, Intel … et les doutes de certains des grands opérateurs, qui sont encore en train de mélanger son absence à la foire a compromis la viabilité de l’événement mobile le plus important au monde.

Et c’est que la pression que la GSMA a maintenant, sur l’annulation de l’événement ou non, a fait que l’organisation a convoqué une réunion d’urgence pour ce vendredi au cours de laquelle décider si vous continuez avec la foire comme prévu (et avec les absences déjà confirmées plus qui viendra), ou annuler l’événement.

Le tessorship est important, non seulement du point de vue de l’impact économique pour la ville de Barcelone ou pour la GSMA, mais aussi pour l’image de l’organisation qui a été accusée d’avoir été lente dans la planification et la mise en œuvre des mesures garantir la sécurité sanitaire du salon concernant la présence internationale du coronavirus

Selon Expansión, il s’agit d’une réunion ordinaire et planifiée au sein du conseil de la GSMA, qui traitera, avec d’autres questions, si l’édition de ce 2020 est définitivement annulée. Quoi qu’il en soit, et quelle que soit la décision de la GSMA, la vérité est que le l’image de l’événement de cette année a été grandement touchée.

Si le salon est annulé, beaucoup préconisent un impact sans précédent sur les comptes de la GSMA, le Mobile World Congress étant l’une des sources de revenus les plus importantes pour l’organisation, et devrait également racheter les responsabilités non seulement pour la Fira de Barcelona, ​​mais aussi pour les exposants qui n’ont pas annulé leur présence et se retrouvent avec une annulation de l’événement aux mains de leurs organisateurs.

👇 Plus en hypertexte