La guerre a maintenant commencé, même si nous sommes aux premières escarmouches de loin. Les supporters du Huawei P40 sont convaincus qu’il battra le Galaxy S20 avec ses spécifications techniques haut de gamme. Deux smartphones qui seront discutés dans les semaines à venir mais qui voleront la vedette pendant de nombreux mois à venir.

En parlant de Huawei P40 immédiatement, la puissance de Soc Kirin 990 avec technologie 5G il ne devrait pas avoir d’égal. Il y aura un support pour le processeur 8/12 Go de RAM et le stockage interne réduit de 128-256-512GB. L’écran doit avoir une diagonale de 6,7 “OLED avec une résolution QuadHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et en dessous il trouvera de l’espace pour le lecteur d’empreintes digitales.

Le secteur photographique il restera le point culminant de ce smartphone, car à l’avant, il y aura deux caméras et à l’arrière, nous apprécierons jusqu’à cinq capteurs pour crier: un 64 MP principal, un objectif grand angle 20 MP, un objectif périscopique avec zoom 10x et un capteur ToF 3D pour la profondeur de champ.

Enfin, il semble que la batterie de 5 500 mAH du Huawei P40 sera fabriquée avec le graphène, et si cela est confirmé nous parlerons d’un téléphone à batterie vraiment top. Compte tenu de la baisse des services Google, les prix sont examinés dans un scénario où la liste de prix du P40 se situera entre 850 et 950 euros.

Huawei P40 contre Samsung Galaxy S20: la guerre vient de commencer

Pendant ce temps, le Galaxy S20 fait ses débuts sur le site Amazon des EAU, confirmant que d’un point de vue technique, il ne craint pas beaucoup le P40. La présence de A. est confirmée Affichage AMOLED dynamique avec une diagonale de 6,2 pouces en résolution QHD + et un taux de rafraîchissement égal à 120Hz.

Dans le domaine photographique, la présence d’un Capteur téléobjectif 64 MP avec zoom optique 3x et avec la possibilité d’enregistrer des vidéos en résolution 8K à 30 ips. Les deux autres capteurs seront alors de 12 mégapixels chacun. Le facteur de forme du panneau avant est de 20: 9, avec un petit trou au centre où l’un est logé Caméra selfie 10MP.

Le SoC à bord sera leExynos 990, couplé avec 8/12 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour prendre en charge la version Android 10. Il y en aura un Batterie de 4000 mAh. Selon la page d’Amazon, le prix sera égal à environ 770 € pour le marché des EAU, tandis que pour l’Italie, il sera certainement augmenté.