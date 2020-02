la Joint Venture pour le crédit à la consommation est née

Tim tient à annoncer qu’aujourd’hui un nouvel accord a été conclu afin d’améliorer l’expérience client.

Des accords ont été signés aujourd’hui entre Santander Consumer Bank S.p.A. et TIM S.p.A. qui initient le partenariat pour offrir une plate-forme de livraison pour le crédit à la consommation dédié aux clients TIM, comme annoncé par les deux sociétés en novembre dernier.

Grâce à ce partenariat, tous les magasins TIM seront progressivement proposés financement pour l’achat de produits avec plans de versement. Dans une phase ultérieure, des prêts personnels, des cartes de crédit et des produits d’assurance seront également proposés, conçus pour répondre aux besoins des clients et caractérisés par une forte propension à l’innovation et à la digitalisation, deux éléments qui ont toujours été caractéristiques des deux sociétés.

Le lancement de l’offre de services de crédit à la consommation représente la première étape qui suivra le développement de la nouvelle Joint Venture d’entreprise, qui fonctionnera après l’obtention des autorisations nécessaires, et qui permettra à TIM d’obtenir une nouvelle réduction de la dette et l’optimisation du coût du crédit et à Santander Consumer Bank d’accéder à un public plus large de clients, consolidant ainsi le rôle de leader sur le marché du crédit à la consommation. De plus, les clients TIM pourront utiliser, facilement et simplement, des solutions financières et d’assurance personnalisées et transparentes, renforçant la continuité et la solidité de la relation.

La coentreprise, une réalité unique dans le paysage du crédit à la consommation, sera contrôlée à 51% par Santander Consumer Bank et par TIM pour le reste 49% et sera basé à Turin.

TIM a été soutenu dans la transaction par le cabinet d’avocats Bonelli Heir et assisté par ValeCap et JPMorgan. La Santander Consumer Bank a été soutenue par le cabinet d’avocats Clifford Chance et assisté par le conseiller KPMG.