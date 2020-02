La Justice League va faire la guerre contre … les Amazones?

le Ligue de justice a les mains pleines en ce moment avec une invasion de surhommes, mais dans Justice League # 46, les héros sont potentiellement confrontés à un défi encore plus grand aux mains des super-femmes de la mythologie grecque: Les Amazones.

Ce combat a lieu au cours d’un arc à venir qui promet la guerre froide de la Justice League, “Vengeance is Thine”. L’équipe se retrouvera en Antarctique dans la fosse mythique du Tartare où il semble y avoir eu un jailbreak aux proportions épiques. Compte tenu du type de monstre piégé dans ces profondeurs, le monde est en grave difficulté, et la Justice League pourrait avoir plus de problèmes qu’elle ne le pense – d’eux-mêmes. L’un des évadés était le Spectre, et sans hôte humain, sa soif de vengeance menacerait de rendre le monde fou (littéralement). Un solliciteur pour Justice League # 45 laisse entendre que les effets du Spectre déforment directement le sentiment d’unité de l’équipe. La connexion avec Tartarus conduira les héros au domicile de Wonder Woman, Themyscira, à la recherche de réponses. Bien que là-bas, l’équipe pourrait juste découvrir qu’ils sont plus en danger des héros de la mythologie grecque que ses méchants.

Une nouvelle sollicitation de DC Comics oppose la Justice League à une famille de guerriers formés par des experts. Au milieu de leur propre agitation interne, la Justice League affrontera la force de combat féroce de l’Amazonie. Grâce à l’influence de Spectre, les habitants de Themyscira se sentent moins hospitaliers. Lorsque la Justice League empiète sur leurs terres, même la présence de Wonder Woman ne pourra pas instaurer une paix semble-t-il. D’après la couverture de Gary Frank, il semble que ce sera une bataille difficile pour l’équipe, surtout compte tenu de l’influence de Spectre sur leur moral.

Cette course de la Justice League n’a pas été sans conflit d’équipe pour être sûr. Jusqu’à présent, l’équipe a été confrontée – parmi de nombreux autres procès – à la lanterne ultraviolette (ou ultraviolette), aux sombres secrets du passé de plusieurs héros, aux héros à l’intérieur des héros, à une confrontation avec la Justice League of Tomorrow et à de nombreux “futurs” moi-même. Il ne semble pas que 2020 va ralentir quoi que ce soit pour l’équipe alors que les succès (internes et externes) continuent d’arriver. La future promesse de troubles de l’équipe est particulièrement intéressante compte tenu du contexte actuel de la série. Le dernier numéro, Justice League # 40, soulevait de sérieuses questions sur la hiérarchie de Justice League qui pourraient réapparaître dans cet arc ultérieur.

Étant donné que Wonder Woman est au centre de ce conflit (à la fois dans l’histoire et sur la couverture), Venditti a une excellente occasion d’explorer davantage l’aliénation que Diana ressent constamment. Les origines de l’Amazonie ont été la cible de plusieurs bandes dessinées récemment, et les événements qui se déroulent dans le scénario le plus récent de Wonder Woman signifient que sa vie familiale est pour le moins lourde. Un thème récurrent dans sa mythologie est qu’en opérant dans le monde en dehors de Themyscira, Wonder Woman n’est jamais pleinement en mesure d’être à la maison ou avec son équipe. Avec Spectre en remuant le pot, Diana pourrait éprouver non seulement de vieux ressentiments au sein de la Justice League, mais aussi envers les sœurs qu’elle a dû laisser derrière elle. Elle pourrait également faire face à une réaction sérieuse des Amazones, résistante à la fois à sa naissance et à sa mission dans ce combat. De plus, la connexion personnelle de Diana à cet événement pourrait certainement jouer son rôle de premier plan dans la nouvelle histoire de DC.

La Justice League et les Amazones pourront-ils se souvenir qu’il existe une menace réelle qui nécessite leur attention? Ou les combats s’avéreront-ils trop pour que l’un ou l’autre groupe s’en remette? Avec de nombreuses batailles pour l’équipe entre hier et aujourd’hui, j’espère que la Justice League aura suffisamment récupéré pour faire face à l’esprit même de la vengeance. Lisez l’intégralité de la sollicitation ci-dessous:

LIGUE DE JUSTICE # 46Date de sortie: 6 mai 2020Écrit par ROBERT VENDITTIArt par XERMANICOCover par GARY FRANKVariante reprise par CLAY MANN «Vengeance Is Thine» troisième partie! Sur Themyscira, la paix est en jeu lorsque la Justice League se fait surprendre sur l’île des Amazones! Alors que la vague de vengeance du Spectre traverse le monde, l’île est maintenant tordue de rage. Afin de réprimer la rétribution de masse, l’équipe doit entrer dans la fosse du Tartare et trouver Jim Corrigan, mais d’abord ils devront se frayer un chemin jusque-là entre eux et avec leurs hôtes amazoniens pas si gracieux!

Batman Who Laughs ‘Final Showdown contre Justice League dans Death Metal

