La lauréate d’un Oscar Taika Waititi affirme que le syndicat de la Writers Guild doit demander à Apple de réparer les claviers du MacBook

Lors d’une séance de questions et réponses hilarante avec Taika Waititi, lauréate d’un Oscar, la presse a demandé à l’écrivain ce que les écrivains devraient demander lors des prochaines séries de pourparlers avec les producteurs par le biais de la Writers Guild of America. Sa réponse: «Apple doit réparer ces claviers».

Le scénariste de Jojo Rabbit était clairement prêt à faire ses remarques un peu ironiques, répondant avec la diatribe du clavier presque immédiatement après que le journaliste de Deadline eut fini de poser la question.

En fait, la réponse a duré une minute entière de la session d’AQ. Waititi a déclaré:

Apple doit réparer ces claviers. Ils sont impossibles à écrire, ils ont empiré, alors peut-être que ça me donne envie de retourner sur PC. Lorsque vous utilisez des claviers PC, le rebond sur les doigts est bien meilleur. Qui utilise toujours un PC? Tu sais de quoi je parle. C’est un bien meilleur clavier et ces claviers Apple sont horribles, surtout que les ordinateurs portables deviennent de plus en plus récents. Je veux dire, voici le nouveau, le dernier, le dernier nouvel iMac, les claviers sont pires. J’ai des problèmes d’épaule, comme une sorte de tendon lâche ici qui va de l’avant-bras au pouce, et ce qui se passe, c’est que vous ouvrez l’ordinateur portable et vous êtes comme ça. Nous devons juste réparer ces claviers. Le WGA doit intervenir et réellement faire quelque chose.

On ne sait pas si Waititi a essayé le dernier MacBook Pro 16 pouces d’Apple, qui a remplacé le clavier papillon par un mécanisme de clé à ciseaux plus traditionnel avec plus de course de touche.

Apple devrait déployer le clavier à interrupteur à ciseaux sur toute sa gamme d’ordinateurs portables en 2020, à commencer par le MacBook Pro 13 pouces au printemps et une mise à jour du MacBook Air prévue dans le courant du deuxième semestre, selon les dernières rumeurs. . Cependant, il faudra beaucoup plus de temps pour nuire à la réputation d’Apple en vendant des claviers papillon non aimés / peu fiables sur quatre générations de ses ordinateurs portables.

Vous pouvez voir le segment de la salle de presse Oscar ici:

