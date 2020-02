la ligne est ouverte à toute l’Italie

Surfer sans limites et où que vous soyez n’est plus un rêve: à partir d’aujourd’hui avec la mise en place du nouvelle ligne WiFi chaque personne peut répondre à ses besoins sans frais. Fortement souhaitée par le ministère du Développement économique, l’initiative dont il dispose permet la diffusion et la création d’une nouvelle Smart Nation sur tout le territoire de la péninsule, elle se déroule à toute vitesse: voici tout ce que nous en savons.

WiFi gratuit dans toute l’Italie: voici comment vous pouvez surfer sans dépenser un euro où que vous soyez

Avec un objectif de couverture fixé à environ 7 500 municipalités situées dans toute l’Italie, le projet de diffusion de la ligne WiFi a atteint près de 3000 administrations. Grâce à un travail minutieux réalisé par les différentes entreprises auxquelles les tâches ont été confiées l’installation de hotspots, il y a déjà de nombreux utilisateurs qui se sont inscrits au service et utilisent le WiFi tous les jours pour leurs besoins.

Nous parlons d’inscription car, en fait, il faudra s’inscrire via l’application appropriée pour en bénéficier; dans tout cela, en tout cas, il ne faut pas avoir peur car tout le processus ce sera gratuit et même l’utilisation de la connexion Internet ne gênera en aucun cas votre facture ou votre crédit SIM.

pour connaître, enfin, tous les paramètres HotSpot déjà présents sur le territoire italien, nous vous renvoyons au site officiel qui présente la carte mise à jour en temps réel. Sur le même portail, en outre, il sera également possible de trouver l’application téléchargeable sur les appareils Android et iOS.