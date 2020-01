La liquidation Moment Winter offre jusqu’à 50% de rabais sur les étuis, les lentilles, les sacs et plus encore

La gamme de produits de Moment a considérablement augmenté depuis les humbles jours de fabrication de quelques objectifs et étuis pour smartphones. Pour faire place à de nouveaux produits, Moment organise une vente avec des offres sur des étuis, des lentilles, des sacs, etc. Cela comprend à la fois l’équipement propre de Moment, ainsi que de nombreuses marques partenaires comme Peak Design, WANDRD, iMo et même DJI.

Les vacances sont le moment idéal pour acheter (ou recevoir) du nouvel équipement, mais maintenant vous pourriez vous promener et penser à accessoiriser. Moment propose des étuis de téléphone jusqu’à 50% de réduction, et si vous comptez utiliser l’appareil photo à bon escient, la plupart des objectifs sont à 20% de réduction. Pour aider à protéger votre téléphone ou votre appareil photo, il existe des offres sur les sacs et sangles de plusieurs designers. Et si vous êtes un tireur sérieux, il existe des offres sur les filtres ND et CPL pour le téléphone et l’appareil photo. Il y a même des réductions sur les kits et accessoires DJI Mavic 2 et les nouveaux cours vidéo et forfaits de voyage de Moment.

La vente se termine fin janvier, vous avez donc environ une semaine pour réfléchir à vos achats. Si vous ne parvenez pas à choisir les bonnes mises à niveau pour votre téléphone, il existe des guides pour choisir le bon étui et les bons objectifs.

Solde d’hiver Moment