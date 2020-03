La liste des emplois BioWare suggère une suite d’effets massiques ou de l’âge du dragon bientôt

Une nouvelle offre d’emploi pour BioWare fait allusion à un Effet de masse ou Dragon Age suite en cours. Les deux jeux ont de grandes bases de fans qui seraient extrêmement heureux de voir la société revenir, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces fans ont des raisons de croire que c’est leur franchise qui obtient la nouvelle entrée. Bien que le développeur n’ait pas connu la réponse positive à leur dernier jeu, Anthem, auquel ils sont habitués, de nombreux joueurs aimeraient toujours voir BioWare revenir aux jeux pour lesquels ils sont les plus connus.

Pour les fans de Dragon Age, ils se souviennent quand le producteur exécutif de BioWare, Mike Darrah, a tweeté les mots “Dragon Age” en novembre 2019. Avec peu d’autre chose pour déduire le contexte du message, certains joueurs ont supposé que c’était un indice que la société travaillait sur un nouvelle entrée dans la franchise fantasy RPG. Deux mois plus tard, en janvier 2020, le compte officiel de BioWare a tweeté une courte vidéo de l’intro du premier jeu Mass Effect avec le hashtag “MassRelays” attaché, ce qui a encore plus dérouté les fans. Qu’il s’agisse de blagues simples, d’un moyen pour l’entreprise d’évaluer les intérêts des joueurs ou de véritables indices secrets, les fans savent maintenant avec certitude que BioWare travaille définitivement sur … quelque chose.

Comme découvert à l’origine par SegmentNext, il s’avère que BioWare embauche actuellement un directeur technique dans leur bureau d’EA à Edmonton, en Alberta, au Canada. Selon la liste officielle des emplois d’EA, le poste de directeur technique sera “le responsable technique le plus expérimenté du prochain titre majeur dans l’une des franchises les plus prestigieuses de BioWare”. Cela exclut clairement Anthem comme une possibilité, ne laissant que Dragon Age, Mass Effect et peut-être Jade Empire en tant que franchises potentielles précédentes pour la société à exploiter pour des suites.

Cependant, un rapport précédent de Kotaku l’année dernière indiquait déjà qu’un nouveau titre Mass Effect en était aux tout premiers stades de développement et que ce titre (tout comme cette nouvelle liste de postes) était situé dans les bureaux de BioWare Edmonton. À l’époque, le jeu était sous la direction du “producteur de longue date de BioWare” Mike Gamble, mais il semble que celui qui sera embauché en tant que directeur technique aura son propre mot à dire sur la façon dont le prochain jeu Mass Effect se déroulera.

À moins que les bureaux de BioWare Edmonton travaillent sur plusieurs projets au sein des adresses IP appartenant à BioWare, ce qui est peu probable, c’est presque assurément un signe que le nouveau jeu Mass Effect entre dans les plus grandes étapes de la production, s’il n’est pas déjà développé en coulisses . Après la déception de Mass Effect: Andromeda et la fin de Mass Effect 3, BioWare n’a plus qu’une seule chance de prouver qu’ils savent ce qu’ils font avec leur célèbre franchise de science-fiction. Espérons que celui qui sera embauché en tant que directeur technique aura ce qu’il faut pour s’assurer que le prochain Effet de masse, ou Dragon Age, atterrit sur ses pieds.

