La lumière rouge de votre smartphone que vous voyez dans le noir

Bien que nous passions des heures avec téléphone portable à la main, nous ne connaissons souvent pas tous les secrets de fonctionnement qui ne se cachent qu'après des semaines, des mois voire des années. Et bien que nous sachions comment le manipuler, nous saurions à peine le démonter et le remonter, telle est sa complexité.

Il en va de même pour chacun de ses éléments, tels que les ports, les slots, les indicateurs … Nous ne sommes pas obligés pour savoir à quoi cela sert, nous voulons juste que cela fonctionne bien et nous permet de faire ce pour quoi nous l'avons acheté, comme envoyer des messages WhatsApp, télécharger des photos sur Instagram, écouter de la musique sur Spotify, regarder la vidéo YouTube occasionnelle et lire un Petite façon de travailler.

Mais de temps en temps, très bien parce que nous avons découvert avec pratique ou parce que quelqu'un nous le dit ou simplement parce que nous l'avons lu dans un article ou dans un message de Twitter ou Facebook, un jour nous découvrons quelque chose de nouveau sur notre smartphone, quelque chose que nous ne savions pas. Un exemple, la lumière rouge.

Une lumière visible dans l'obscurité

La lumière rouge dont je parle n'est normalement pas vue et a sa raison. Tout d'abord, nous devons être dans une pièce dans le noir, quelque chose qui se produit généralement si nous regardons une vidéo ou écoutons de la musique ou des podcasts. Mais en plus de cette obscurité ambiante, l'écran doit être éteint. Ce n'est qu'alors que nos yeux sont capables de discerner une faible lumière rouge sur le devant du smartphone, à côté de la caméra.

La première fois que j'ai vu cette lumière, je me suis demandé si cela avait quelque chose à voir avec l'appareil photo. Mais après désactiver l'accès à la caméra par n'importe quelle application que j'avais ouverte, j'ai rejeté l'idée.

L'explication est plus simple. Apparemment, cette lumière, qui est généralement rouge ou une nuance entre le rouge et le bleu, est incluse sur tous les téléphones portables du marché Et sa mission est de servir capteur de proximité, ou en d'autres termes, le capteur qui détecte si l'écran est dans votre oreille ou si vous le regardez à une certaine distance. Comme la lumière n'a pas besoin d'être très puissante pour faire son travail, il est pratiquement invisible le jour ou dans des conditions normales, nous ne le verrons donc que si nous regardons le téléphone complètement sans lumière et avec l'écran éteint.

Comment fonctionne exactement le capteur de proximité et la lumière rouge? La lumière sort d'une LED basse consommation. Si la lumière suit son chemin naturel, le capteur ne fait rien. Mais si cette lumière se reflète sur une surface proche, comme si nous approchons le téléphone du visage pour parler, le capteur avertit le smartphone de faire la tâche planifiée, comme atténuer la luminosité de l'écran.

Sinon tu ne devrais pas t'inquiéter par cette lumière rouge, voyez-le ou pas fréquemment. Il consomme à peine la batterie, si vous le voyez, il fonctionne correctement et n'est pas l'un des principaux problèmes que vous rencontrerez lorsque votre téléphone cesse de fonctionner.

