la maison anti-apocalypse conçue par Modern House

Actuellement, ce n’est qu’un rendu, mais le Maison moderne, un célèbre cabinet d’architecture situé à Saint-Pétersbourg, a décidé de concevoir une maison anti-apocalypse qui devrait pouvoir résister en cas de catastrophe naturelle de toutes sortes. Le design et le concept de cette maison futuriste sont délibérément inspirés par la Tesla Cybertruck par Elon Musk que nous connaissons déjà.

Voyons ensemble les caractéristiques de la structure

Combien de fois avons-nous vu des histoires de catastrophes apocalyptiques dans lesquelles les gens étaient au cinéma et à la télévision survécu grâce à un bunker souterrain? Le concept développé par les architectes de Modern House suit à peu près cette idée, avec un bâtiment structuré sur plusieurs niveaux, mais au lieu d’être souterraine, elle émerge de façon impressionnante du sol et a une apparence hyper luxueuse. Les murs sont construits béton armé, et pour s’aligner sur le style Tesla, sont recouverts d’aluminium, avec cet aspect avant-gardiste typique du Monster-Truck de Musk. L’inclinaison aiguë des murs est conçue pour ne donner à aucun intrus la possibilité de grimper sur la terrasse. En effet pour le dire tout ce design a été pensé être anti-zombie!

C’est une très grande structure avec un espace de cenviron 300 mètres carrés, parfait pour l’hébergement au plus tard sept personnes. Les concepteurs soutiennent que pour faire face à un scénario apocalyptique au maximum, le minimum est d’être entouré d’espace, de commodité et de confort! Grâce à un système de purification de l’eau et de l’air, l’installation de éoliennes et un système d’énergie solaire, ce bunker aurait une autosuffisance d’environ un an sans la nécessité d’interventions extérieures. Bien sûr, une vidéo a été créée qui explique brièvement les caractéristiques de la Cyberhouse où vous pouvez voir une sorte d’ascenseur qui mène à un garage souterrain pour rendre la voiture sûre (juste un Cybertruck). Qu’il s’agisse d’une catastrophe nucléaire, d’une épidémie de zombies ou d’autre chose, ce modèle de bunker toujours théorique semble être parfait pour toute éventualité.