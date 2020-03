La Maison Blanche peut utiliser les données de localisation de Google pour suivre le coronavirus – .

Alors que le coronavirus continue de se propager, les pays commencent à utiliser des stratégies de haute technologie pour empêcher le virus de se développer.

Le gouvernement américain étudie actuellement l’idée d’utiliser les données de localisation des smartphones de Facebook et Google pour mieux garder un œil sur comment et où le coronavirus se propage.

Rien n’est encore gravé dans le marbre, mais il est sûr de dire que tout type de stratégie impliquant les données de localisation des utilisateurs déclencherait des alarmes pour les défenseurs de la confidentialité.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Sans jeu de mots, les gouvernements du monde entier proposent de nouvelles approches pour empêcher la propagation du coronavirus. Plus tôt cette semaine, par exemple, il est apparu qu’Israël a approuvé un nouveau règlement d’urgence qui permettrait au gouvernement de surveiller et de suivre les données de localisation des téléphones portables des patients atteints de coronavirus connus. Le but sous-jacent de cette approche est d’avertir les individus qui se croisent avec un porteur de coronavirus.

“L’existence du trésor de données et le cadre législatif dans lequel il est amassé et utilisé n’ont pas été signalés auparavant”, a déclaré le New York Times qui a annoncé la nouvelle hier. «Le projet de l’appliquer à la lutte contre le virus, auquel M. Netanyahu n’a fait allusion que vaguement, n’a pas encore été débattu par les législateurs ni révélé au public.»

Israël, cependant, est loin d’être la seule entreprise à vouloir utiliser une technologie haut de gamme pour contenir le coronavirus. Un nouveau rapport du Washington Post raconte comment le gouvernement américain a contacté des poids lourds technologiques comme Facebook et Google pour explorer des solutions similaires de localisation afin de mieux cartographier et suivre la manière dont le virus se propage:

Les experts en santé publique s’intéressent à la possibilité que les entreprises du secteur privé puissent compiler les données sous forme agrégée anonyme, qu’elles pourraient ensuite utiliser pour cartographier la propagation de l’infection, selon trois personnes familières avec l’effort, qui ont demandé l’anonymat parce que le projet en est à ses débuts.

L’analyse des tendances dans la localisation des propriétaires de smartphones pourrait s’avérer un outil puissant pour les autorités sanitaires cherchant à suivre le coronavirus, qui a infecté plus de 180 000 personnes dans le monde. Mais c’est aussi une approche qui pourrait mettre certains Américains mal à l’aise, selon la façon dont elle est mise en œuvre, compte tenu de la sensibilité en ce qui concerne les détails de leur localisation quotidienne. Plusieurs sources ont souligné que – si elles continuent – elles ne construisent pas de base de données gouvernementale.

Un responsable anonyme du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche a déclaré qu’ils étaient “encouragés par les sociétés technologiques américaines qui cherchent à exploiter des données agrégées et anonymisées pour glaner des informations clés pour les efforts de modélisation COVID-19”.

À ce stade, toutes les discussions semblent être au stade préliminaire, si elles ont même commencé sérieusement. De plus, si tout type d’accord entre le gouvernement américain et les entreprises technologiques avec de vastes étendues de données sur les utilisateurs était conclu, il y a fort à parier que les défenseurs de la vie privée exigeront de savoir exactement quel type de données sont collectées et comment elles sont stockées.

Nonobstant le débat sur la confidentialité, il est extrêmement clair que le gouvernement américain est ouvert à toutes les solutions qui pourraient l’aider à lutter contre la propagation du coronavirus aux États-Unis. En effet, la propagation rapide du virus a entraîné la fermeture de systèmes scolaires, de restaurants et de bars entiers dans certaines des plus grandes villes américaines. Dans certaines régions, les citoyens sont informés qu’ils ne devraient même pas quitter leur domicile à certaines heures de la journée.

Source de l’image: JUSTIN LANE / EPA-EFE / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.