la Maison du papier arrive officiellement, voici tous les secrets

Les nouveaux épisodes de The Paper House arrivera bientôt sur Netflix: la célèbre série télévisée qui a réussi à conquérir un public international se présentera bientôt à ses admirateurs avec une quatrième et nouvelle saison à découvrir sous tous les angles. Au cours des nouveaux épisodes, le 3 avril sur le catalogue Netflix, les personnages caractérisés par le masque de Dalì feront face à de nouvelles circonstances et de nouveaux problèmes: découvrons chaque détail.

La Casa di Carta est prête pour sa quatrième saison: a révélé ce que nous verrons au cours des épisodes

La quatrième saison de la série télévisée espagnole atterrira sur le service de streaming le plus célèbre au monde dans exactement un mois. A son signe, les voleurs qui ont rendu fou le public international se retrouveront face à de nouveaux obstacles, mais pas seulement. Selon les mots du showrunner, cette saison sera caractérisée par un scénario plus lent que les autres, mais en tout cas il y aura rebondissements.

Enfin, le doute qui saisit de nombreux admirateurs sera résolu: Nairobi est-elle vivante ou non? Dans la bande-annonce, nous l’avons vue apparaître avec désinvolture, mais nous ne devons pas oublier ce qui s’est passé lors de la finale de la troisième saison. À cet égard Alba Flores, L’interprète exceptionnel du personnage aurait suggéré à ses fans de préparer les mouchoirs, mais rien ne peut être tenu pour acquis. En tout cas, comme on le sait déjà, une fois de plus la saison se terminera avec suspense puisqu’un cinquième production a déjà été confirmée pour La Casa di Carta.