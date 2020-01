La maman de Lindsay Lohan Dina arrêtée pour CFA et sortie d’une scène de crash

La mère de l’actrice Lindsay Lohan, Dina Lohan, a été arrêtée pour un CFA et a quitté les lieux d’un accident. Dina avait déjà fait la une des journaux concernant son divorce d’avec son mari et ses habitudes de consommation d’alcool.

Lindsay Lohan a grandi dans un environnement familial turbulent, ayant commencé à un jeune âge. À 10 ans, elle a été signée avec la Ford Modeling Agency qui lui a accordé des apparitions régulières sur Another World. Disney a fait d’elle un ménage nommé quand ils ont annoncé qu’elle commencerait le remake de The Parent Trap. L’actrice avait toujours dit qu’elle se sentait comme un parent après le divorce de sa mère et de son père en 2007, la conduisant sur une voie mouvementée pour faire face à la loi en raison de la consommation de drogues.

Selon Us Weekly, Dina a été arrêtée le samedi 11 janvier après une nuit de conduite présumée en état d’ébriété, puis de sortie des lieux d’un accident de voiture à Long Island, New York. La mère de cinq enfants a été accusée d’un délit de CFA et a plaidé non coupable dans la salle d’audience le 12 janvier. Le joueur de 57 ans serait de retour devant le tribunal mercredi 15 janvier. L’avocat de Dina, Mark Heller, a publié une déclaration disant que son client avait plaidé non coupable lors de la comparution du matin et avait été libéré. La star se reposait confortablement chez elle et n’avait pas à payer de caution.

Heller a poursuivi en disant qu’il n’y avait pas eu de test formel pour établir à quel point son client était en état d’ébriété et qu’il serait de retour devant le tribunal pour combattre l’affaire en son nom. Selon la police, Dina conduisait une Mercedes Benz vers 19 heures samedi lorsqu’elle s’est écrasée dans un Honda CRV. La star troublée a alors décidé de s’éloigner de la scène sans fournir ses informations. La victime a appelé le 911 et a suivi Dina où ils l’ont trouvée assise sur le siège du conducteur avec le moteur en marche. Un policier sur les lieux a déclaré qu’il avait senti de l’alcool dans son haleine et que les yeux de Dina avaient été injectés de sang. Lorsque les policiers lui ont demandé de sortir de la voiture, elle serait tombée face contre terre. Dina a ensuite refusé de passer un alcootest car elle a dit qu’elle n’avait bu qu’un verre de vin.

La voiture que conduisait Dina avait une immatriculation expirée et elle avait un permis suspendu de juillet 2019 pour non-paiement de ses impôts à New York. Les fans de la famille se rappelleront que Dina a été arrêtée en 2013 pour conduite sous l’influence et a plaidé non coupable. La mère a été condamnée au service communautaire et a été condamnée à une amende. Sa fille, Lindsay, a également été arrêtée au fil des ans pour CFA et depuis, elle a déménagé à l’étranger pour essayer de rester sous le radar.

Source: Us Weekly