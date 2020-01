La manette Elite Series 2 de Xbox One obtient une remise rare sur Amazon

La manette Elite Series 2 de la Xbox One est l’un de mes pads préférés et une énorme amélioration par rapport à la première manette Elite. C’est une technologie de jeu assez chère, ce qui en fait un peu difficile à vendre pour la plupart des joueurs. Cependant, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez vous procurer un contrôleur Xbox Elite Series 2 avec une remise de 20 $.

Bien qu’il soit actuellement répertorié à 177,07 $, vous verrez la remise Prime-exclusive à la caisse, faisant chuter votre prix à 159,99 $. Comme d’habitude, vous bénéficierez d’une livraison Prime gratuite d’un ou deux jours. Parce qu’il s’agit d’Amazon, personne ne sait exactement quand cet accord se terminera, alors n’attendez pas si vous attendez une remise sur l’Elite Series 2.

La grande chose à propos de la manette Xbox Elite Series 2 est qu’elle fonctionne avec PC ainsi qu’avec Xbox One, et Microsoft a confirmé qu’elle sera également compatible avec Xbox Series X lorsque cette console sera lancée plus tard cette année.

Manette Xbox Elite Series 2 | 160 $ ​​(180 $)

Certaines des améliorations du premier contrôleur Elite incluent la tension du stick analogique réglable, un troisième arrêt de déclenchement et deux préréglages de contrôle plus personnalisables, en plus de la connectivité Bluetooth et d’une batterie USB-C rechargeable qui dure jusqu’à 40 heures. Le boîtier du contrôleur est même livré avec une station de charge, ce qui vous permet de garder votre contrôleur couvert et en sécurité pendant qu’il se charge.

Si vous voulez regarder de plus près, consultez notre galerie de contrôleurs Xbox Elite Series 2, qui montre le pad de près et donne des détails sur son déluge de fonctionnalités.

En cours de lecture: comment la manette sans fil Elite Series 2 innove | E3 2019