La marionnette Baby Yoda du Mandalorien a coûté 5 millions de dollars

(Cet article contient des spoilers légers sur la finale de la première saison de The Mandalorian.)

La star de l’évasion de The Mandalorian a sans aucun doute été The Child, mieux connu sous le nom de Baby Yoda, un enfant alimenté par la Force qui ressemble étroitement au maître sage Jedi sage de la trilogie originale et préquelle. Le bébé, que la star Werner Herzog a résumé comme “d’une beauté déchirante”, est une marionnette très sophistiquée – qui a apparemment coûté beaucoup d’argent à fabriquer et à faire fonctionner.

Parlant à Entertainment Weekly, Adam Pally (qui joue l’un des deux Stormtroopers surveillant le bébé à l’ouverture de l’épisode 8) a partagé une anecdote sur le coût de la marionnette. Pendant la scène, le personnage de Pally frappe le Baby Yoda, et lors de la première prise, il l’a frappé assez fort. Le réalisateur (Taika Waititi) a crié «coupe», et Pally a reçu la visite du showrunner Jon Favreau pour discuter du plan.

Pally se souvient que Favreau lui avait dit que la marionnette coûtait “comme 5 millions de dollars”, disant “alors que je veux que vous la frappiez, je veux juste que vous le sachiez”. Cela rendait Pally si nerveux qu’il a raté les trois prises suivantes.

Pally a plaisanté en disant que Baby Yoda était “un peu une diva” sur le plateau, et qu’il “vapotait constamment”.

Le Mandalorian reviendra pour la saison 2 à l’automne 2020, et des personnages de la série Skywalker pourraient apparaître.

En cours de lecture: les meilleurs moments de Baby Yoda dans le mandalorien