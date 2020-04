La meilleure alternative à Microsoft Surface Go en ce moment est idéale pour le travail à distance

Le Chuwi UBook Pro est probablement la meilleure alternative à Surface Go de Microsoft, qui semble avoir été abandonné. Le Surface Go est actuellement en rupture de stock et l’est depuis un certain temps. Vous pouvez toujours le retirer auprès de détaillants tiers, mais souvent à un prix élevé.

Tablette Chuwi UBook Pro – 399,99 $ chez Gearbest

(environ 340 £ / 670 AU $)

Cette tablette Chuwi est la meilleure alternative à Surface Go de Microsoft sur le marché – et cela vous coûtera beaucoup moins. Avec un processeur Intel Celeron 4100, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, l’UBook Pro peut faire tout ce que son rival peut faire et plus encore.

Le Chuwi UBook Pro, quant à lui, est disponible pour 399,99 $ (environ 340 £ / 670 AU $) auprès de Gearbest avec le code promo GBCHUWI123.

Ajoutez le stylet capacitif et la couverture de clavier d’origine et le prix grimpe jusqu’à un peu moins de 470 $, ce qui est encore bien inférieur à la version 128 Go de la Surface Go (qui n’est livrée sans accessoires supplémentaires).

Pour votre argent, vous obtenez un Intel Celeron N4100 basé sur Gemini Lake qui est nettement plus rapide que le Pentium 4415Y de Surface Go (basé sur les numéros de référence CPUBenchmark).

L’UBook Pro dispose également d’un écran Full HD de 12,3 pouces, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go – deux fois la capacité de stockage de la tablette Microsoft.

Garder à l’esprit…

Si ce produit vient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.

Le Surface Go a une taille d’écran plus petite et une empreinte plus petite, ce qui signifie que l’appareil Chuwi est légèrement plus lourd. Les capteurs de la caméra sur la tablette de Microsoft ont également une résolution plus élevée, mais l’UBook Pro a plus de connecteurs – y compris un port HDMI, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin d’une station d’accueil pour vous connecter à un moniteur.

Gardez à l’esprit que le prix exact dans les territoires non américains dépendra du taux de change du jour. Gearbest expédie vers la plupart des pays du monde via une expédition accélérée, mais vous pouvez être soumis à une taxe supplémentaire.