la meilleure expérience d’écoute avec le nouveau modèle

Les nouveaux ont été annoncés aujourd’hui HUAWEI FreeBuds 3i, écouteurs vrai sans fil qui garantissent à l’utilisateur une qualité sonore premium, avec une connectivité transparente à un prix abordable. Caractérisé par un nouveau design et une nouvelle technologie Annulation active du bruit, HUAWEI FreeBuds 3i offre une expérience audio immersive, quel que soit l’environnement environnant.

«HUAWEI FreeBuds 3i sont nos nouveaux écouteurs sans fil équipés de la technologie Active Noise Cancellation. Nous nous efforçons chaque jour d’offrir aux consommateurs les technologies audio les plus avancées, afin qu’ils puissent profiter pleinement de leur musique préférée et avoir des conversations toujours claires, où qu’ils se trouvent. ” ”, A déclaré Isabella Lazzini, responsable du marketing et de la vente au détail CBG de Huawei Italie.

Musique pure

Qu’il s’agisse d’appels téléphoniques avec des proches ou d’effets spéciaux passionnants de films et de séries télévisées, avec les nouveaux écouteurs HUAWEI FreeBuds 3i, vous pouvez profiter de tout cela sans être interrompu, grâce à l’excellent système d’annulation du bruit, grâce aux deux microphones face à l’extérieur, qui détectent avec précision le bruit ambiant pour l’abaisser activement jusqu’à 32 dB et réduire le bruit du vent de 6 m / s. Un troisième microphone tourné vers l’intérieur reçoit la voix et la conduit à l’intérieur de l’oreillette, pour améliorer encore la qualité des appels.

Excellentes performances

Pour une interaction parfaite entre tous les appareils HUAWEI, une fenêtre contextuelle sur le smartphone permet de coupler automatiquement les deux appareils dès que le boîtier de charge HUAWEI FreeBuds 3i est ouvert, permettant aux utilisateurs d’écouter instantanément leurs chansons préférées ou de les garder vérifier facilement l’état de la batterie. Le nouveau HUAWEI FreeBuds 3i peut être facilement géré via l’application AI Life, pour modifier les raccourcis et vérifier l’état de la batterie. En se synchronisant avec chacun de vos mouvements, les HUAWEI FreeBuds 3i sont équipés de capteurs intégrés des deux côtés, qui garantissent des fonctions de contrôle confortables double tap, comment répondre à un appel ou y mettre fin et lire ou mettre en pause la musique. De plus, la lecture s’arrête intelligemment lorsque les écouteurs sont retirés des oreilles et reprend une fois repositionnée. Merci à Mode conscient, avec un pression prolongée du doigt sur le casque, il est possible de désactiver la suppression active du bruit et d’entendre clairement le son de l’environnement extérieur, ce qui facilite la communication avec les personnes environnantes, sans avoir à retirer les écouteurs.

Son clair et précis

Les HUAWEI FreeBuds 3i sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 10 mm, qui aident à produire des basses puissantes, garantissant aux utilisateurs d’entendre parfaitement chaque note de leur chanson préférée. De plus, leurs diaphragmes en composite polymère hautement sensible sont soigneusement réglés pour fournir un son authentique et équilibré.

Élégant et beau à porter

Conçus avec style et ergonomie, les HUAWEI FreeBuds 3i se caractérisent par des corps principaux ergonomiques en forme de cône, avec des embouts en silicone flexibles, disponibles en quatre tailles différentes. Les HUAWEI FreeBuds 3i sont également résistants à l’eau grâce à la certification IPX4.

Durabilité exceptionnelle

Les HUAWEI FreeBuds 3i ont une capacité de 37 mAh pour les écouteurs, et 410 mAh pour le boîtier, et garantissent 3,5 heures de lecture de musique et 2,5 heures de conversation, sur une seule charge.

Tarifs et disponibilités

HUAWEI FreeBuds 3i sera disponible à partir des prochains jours en deux couleurs: noir de carbone et blanc céramique, au prix recommandé de 99 euros et achetable sur le site officiel de commerce électronique Huawei Store, Amazon.it, dans les meilleurs magasins d’électronique grand public, opérateurs et au Huawei Experience Store. Pour tous ceux qui choisissent HUAWEI FreeBuds 3i, ils recevront gratuitement trois mois de Huawei Music.