La meilleure façon de jouer au métro

Il existe de nombreux jeux vidéo dans des mondes ruinés par une guerre nucléaire ou une catastrophe environnementale et à première vue, le métro peut ne pas sembler avoir beaucoup de choses à séparer des jeux à la première personne similaires comme Fallout. Metro se démarque par son souci du détail, donnant aux joueurs l’accès à des mécanismes de jeu tels que la surveillance de leur masque à gaz dans les zones irradiées et les forçant à interagir avec différents groupes de survivants comme les rouges communistes, le quatrième Reich d’inspiration nazie et les Rangers d’élite et de protection. . Cependant, l’une des plus grandes choses qui distingue la série Metro est sa concentration sur les Dark Ones mystérieux et inexpliqués. Metro Redux permet aux joueurs d’explorer ce monde en jouant à la fois via Metro 2033 et Metro: Last Light, et est finalement la meilleure façon de jouer aux deux titres Metro.

Metro 2033 (le premier jeu de la série Metro) a été le plus amélioré. Avant même que les joueurs ne commencent, ils ont la possibilité de choisir entre le mode Survie d’origine ou de jouer en utilisant le mode Ranger inspiré de Last Light. Le mode Survie garantira que 2033 est joué de manière plus stratégique alors que les joueurs conservent leurs munitions et regardent leurs filtres de masque à gaz de plus près. Le mode Ranger, d’autre part, fournit un Metro 2033 plus rapide. Les joueurs doivent noter que le mode Survie semble plus indulgent que la version originale de Metro 2033, donc si les joueurs ont de l’expérience avec la série, ils peuvent envisager d’augmenter la difficulté.

Une grande partie de la raison pour laquelle 2033 semble plus facile est que le titre a été mis à jour pour ses graphismes et son éclairage, ce qui permet aux joueurs de mieux distinguer les ennemis dans l’obscurité. Non seulement cela, mais la méthode inconstante originale de changement d’armes de 2033 a été remplacée par la roue de sélection de Metro Last Light. L’IA ennemie semble également plus cohérente, ce qui rend les furtifs et les ennemis plus simples. Le plus gros problème avec 2033 est que le jeu lance toujours de grandes quantités d’ennemis au joueur, plutôt que de trouver des moyens plus intéressants d’augmenter la difficulté. Dans l’ensemble, Redux est un moyen plus fluide et moins frustrant de jouer à Metro 2033.

Metro: Last Light ne se sent pas vraiment différent de la version originale du jeu, mais a reçu une mise à jour graphique décente. Ce n’est pas aussi visible sur le Switch qu’avec la PS4 ou la Xbox One, mais la différence est toujours là. Last Light est un jeu sensiblement plus complexe que son prédécesseur, avec plus de concentration sur les relations entre les survivants et beaucoup plus de temps passé à explorer la surface de Moscou. Se faufiler dans l’environnement semble plus efficace qu’en 2033, et les joueurs se retrouveront capables de vider des pièces entières sans être repérés par des ennemis.

Le plus grand avantage de posséder la version Redux de Last Light est que les joueurs ont accès à tous les DLC du jeu. Un ensemble de DLC permet aux joueurs de jouer les rôles d’Anna, Pavel et Khan à leur propre niveau, ce qui donne une meilleure compréhension de l’histoire d’Artyom. Une autre mission bonus est le difficile Tower Pack qui met les joueurs à travers un jeu de tir de survie basé sur les vagues, qui change radicalement la façon dont Last Light est censé être joué en faisant directement face aux ennemis au lieu de se faufiler. Au total, il y a 9 missions bonus distinctes avec lesquelles les joueurs passeront probablement autant de temps que l’histoire principale.

En fin de compte, les deux jeux Metro sont aussi frais et engageants que le jour de leur sortie. Metro 2033 a reçu plusieurs améliorations, et il est impressionnant de voir la quantité de travail que 4A Games a mis dans la rationalisation des mécanismes comme le changement d’arme. Bien que Last Light n’ait reçu rien d’autre qu’une légère mise à jour graphique, c’est principalement parce que le jeu a toujours très bien fonctionné. L’avantage est que jouer à travers le DLC est tout aussi agréable que de jouer à travers le jeu de base standard. Pouvoir jouer à Metro Redux en déplacement avec le Switch rend l’expérience encore plus agréable. Metro Redux est un jeu incontournable pour les fans de la série ou même un excellent endroit pour commencer pour ceux qui veulent découvrir Metro Exodus.

Metro Redux est disponible sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One. Un code Nintendo Switch a été fourni aux fins de cet examen.

Notre évaluation:

4,5 sur 5 (Must-Play)

