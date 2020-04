la meilleure façon de profiter de la quarantaine

TikTok connaît un grand boom lors de l’accouchement grâce à la possibilité de réaliser des vidéos simples, à la maison et en quelques minutes. En ce sens, bien qu’il s’agisse en général d’un service très facile à utiliser, en tirer le meilleur parti et mettre la créativité sur la table est un peu plus compliqué. Cependant, en plus de créer du contenu, l’entreprise souhaite également que vous ayez accès à celui des créateurs pour rendre votre quarantaine plus agréable, profiter du contenu des autres et mettre le vôtre en pratique.

#EnDirectoTikTok, qui est le nom de cette nouvelle option de l’entreprise, vise, en direct avec certains créateurs de contenu, offrir des conseils pour rester en forme, faites des crêpes super moelleuses ou les meilleures astuces de football freestyle, etc. Contenu que les utilisateurs peuvent mettre en pratique plus tard et profiter du confinement pour apprendre quelque chose de nouveau.

En ce sens, et comme avec TikTok Edu, la campagne à contenu pédagogique, ces spectacles spéciaux auront lieu du jeudi 2 avril au mercredi 8 aux heures qui commencent à 20h00 en semaine et à 16h00 le week-end.

De tous les créateurs exceptionnels, la société souligne qu’il y aura du contenu spécial de certains très réussis, tels que @bravasbarcelona, ​​le contenu des trucs de football freestyle de @palomafreestyle, des conseils pour rester en forme de la maison avec @whoismrmike, les clés pour faire le des crêpes plus moelleuses avec @inmyvegankitchen, ou des tutoriels sur la façon de créer des «vidéos de maquillage avec @annersite, entre autres.

Le direct sera disponible sur la page des créateurs mais peut être découvert, comme d’habitude via #EnDirectoTikTok dans l’application de l’entreprise.

Il s’agit d’une campagne spéciale, comme le font d’autres services tels que YouTube ou Instagram avec lesquels ils cherchent à divertir les utilisateurs cirés à la maison via leurs réseaux sociaux. De toute façon, il semble que TikTok gagne suffisamment de traction pendant le confinement, malgré ses récentes controverses sur le contenu que la société affiche à travers ses applications.

